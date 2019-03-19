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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              145 000

              Газгольдер автономная газификация

              Телефон
              +79384022315
              Продавец
              Кубань Ресурс
              0
              Описание товара
              Система экономит ваши деньги!
              Наша компания предлагает оборудование высокого качества, а также весь комплекс услуг по его монтажу, запуску и сервисному обслуживанию.
              .Автономная система газоснабжения - это полностью независимая система топливоснабжения, которая в качестве топлива использует сжиженный газ. При ее использовании, Вы получаете возможность быть полностью независимым от центральных коммуникаций - отопления, газоснабжения, ГВС и даже электроснабжения.
              Стоит также отметить, что газгольдеры на даче, коттедже и загородном доме очень экологичны и безопасны, так как если и произойдет утечка сжиженного газа, он моментально испаряется, а при горении практически не образует сажи или нагара.
              Все эти факторы делают пропан-бутан более выгодным и безопасным, чем электричество, твёрдое (уголь, дрова, брикеты) или дизельное топливо.
              Пропан-бутан, является побочным продуктом нефтедобычи, и на данный момент, считается одним из самых выгодных типов топлива применяемый для отопления, выработки электроэнергии.
              Система под ключ!
              В комплект монтажа газгольдера"под ключ" входят следующие пункты:
              Выезд инженера для замеров и осмотра места работы с последующим составлением коммерческого предложения.
              Газгольдер с заправочной комплектацией и элементами системы безопасности(с доставкой).
              Регулятор давления(редуктор)
              Крепёжные элементы газгольдера
              Подземный газопровод до 15 метров
              Лента"осторожно-газ" по длинне всего подземного газопровода
              Цокольный ввод в здание
              Уличный газовый кран
              Термозапорный клапан
              Монтажные и пусконаладочные работы
              Опрессовка системы
              Дополнительные услуги.
              Дополнительная газопластиковая магистраль - 300 руб. \ м. 
              ручная копка (в зависимости от грунтов) от 1 000 руб./м.куб.
              Дополнительная металлическая магистраль(внутри помещения) 1000 руб. \ м.п.
              Просушка редуктора: срочный выезд 8000 руб., несрочный выезд 3000 руб.
              ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!
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