Газгольдер автономная газификация

Описание товара

Система экономит ваши деньги!

Наша компания предлагает оборудование высокого качества, а также весь комплекс услуг по его монтажу, запуску и сервисному обслуживанию.

.Автономная система газоснабжения - это полностью независимая система топливоснабжения, которая в качестве топлива использует сжиженный газ. При ее использовании, Вы получаете возможность быть полностью независимым от центральных коммуникаций - отопления, газоснабжения, ГВС и даже электроснабжения.

Стоит также отметить, что газгольдеры на даче, коттедже и загородном доме очень экологичны и безопасны, так как если и произойдет утечка сжиженного газа, он моментально испаряется, а при горении практически не образует сажи или нагара.

Все эти факторы делают пропан-бутан более выгодным и безопасным, чем электричество, твёрдое (уголь, дрова, брикеты) или дизельное топливо.

Пропан-бутан, является побочным продуктом нефтедобычи, и на данный момент, считается одним из самых выгодных типов топлива применяемый для отопления, выработки электроэнергии.

Система под ключ!

В комплект монтажа газгольдера"под ключ" входят следующие пункты:

Выезд инженера для замеров и осмотра места работы с последующим составлением коммерческого предложения.

Газгольдер с заправочной комплектацией и элементами системы безопасности(с доставкой).

Регулятор давления(редуктор)

Крепёжные элементы газгольдера

Подземный газопровод до 15 метров

Лента"осторожно-газ" по длинне всего подземного газопровода

Цокольный ввод в здание

Уличный газовый кран

Термозапорный клапан

Монтажные и пусконаладочные работы

Опрессовка системы

Дополнительные услуги.

Дополнительная газопластиковая магистраль - 300 руб. \ м.

ручная копка (в зависимости от грунтов) от 1 000 руб./м.куб.

Дополнительная металлическая магистраль(внутри помещения) 1000 руб. \ м.п.

Просушка редуктора: срочный выезд 8000 руб., несрочный выезд 3000 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!