Газгольдер Автономное отопление

Описание товара
Система экономит ваши деньги!
Наша компания предлагает оборудование высокого качества, а также весь комплекс услуг по его монтажу, запуску и сервисному обслуживанию.
.Автономная система газоснабжения - это полностью независимая система топливоснабжения, которая в качестве топлива использует сжиженный газ. При ее использовании, Вы получаете возможность быть полностью независимым от центральных коммуникаций - отопления, газоснабжения, ГВС и даже электроснабжения.
Стоит также отметить, что газгольдеры на даче, коттедже и загородном доме очень экологичны и безопасны, так как если и произойдет утечка сжиженного газа, он моментально испаряется, а при горении практически не образует сажи или нагара.
Все эти факторы делают пропан-бутан более выгодным и безопасным, чем электричество, твёрдое топливо (уголь, дрова, брикеты) или дизельное топливо.
Пропан-бутан, является побочным продуктом нефтедобычи, и на данный момент, считается одним из самых выгодных типов топлива применяемый для отопления, выработки электроэнергии.
Система под ключ!
В комплект монтажа газгольдера"под ключ" (газгольдер, доставка, земляные и монтажные работы, монтажные материалы) входят следующие пункты:
Выезд инженера для замеров и осмотра места работы с последующим составлением коммерческого предложения.
Газгольдер с заправочной комплектацией и элементами системы безопасности(с доставкой).
Регулятор давления(редуктор)
Крепёжные элементы газгольдера
Подземный газопровод до 15 метров
Лента"осторожно-газ" по длинне всего подземного газопровода
Цокольный ввод в здание
Уличный газовый кран
Термозапорный клапан
Монтажные и пусконаладочные работы
Опрессовка системы
Дополнительные услуги.
Дополнительная газопластиковая магистраль - 300 руб. \ м.п
Дополнительная траншея(откоп \ закоп):
механизировано - 400+400 руб. \ м.п.,
ручная копка (в зависимости от грунтов) от 1 000 руб./м.куб.
Дополнительная металлическая магистраль(внутри помещения) 1000 руб. \ м.п.
Дополнительный цокольный ввод - 21 000 руб.
Конденсатосборник стандартного объёма с установкой 4000 руб.
Конденсатосборник повышенного объёма (5мм, 6мм, 8мм, 10мм) с установкой от 12 000 руб.
Просушка редуктора: срочный выезд 8000 руб., несрочный выезд 3000 руб.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!