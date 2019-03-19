Описание товара

315/70/22,5 Long March 326 На ведущую ось , шина Long March от ведущего Китайского производителя входит в тройку ведущих Китайских производителей , ходимость данной шины от 250.000 тыс км , 100% пятно контакта как у Европейских именитых брендов , шина имеет усиленную боковину , а так же увеличенную глубину протектора порядка 2,3 см в глубину, за счет этого прекрасно ведет себя в зимних условиях и за счет увеличенной глубины протектора показывает отличную ходимость ! Мы находимся по адресу трасса М-4 Дон (1083 км ) со стороны Москвы, площадка и будущая грузовая деревня Транзит -Дон Tyres , приобрести данные шины можно как по наличному, так и безналичному расчету с НДС и полным пакетом гарантийных документов