Автошина hifly 295/80R22.5 HH368 TL PR18 152/148 M

Описание товара

Китайская шина Hifly 295/80 18PR предназначена для установки на ведущую ось.



Грузовой шинный центр Рота располагается на трассе М4 (1083 км, площадка Транзит-Дон ) , реализуем шины для грузовых автомобилей, а также для сельхозтехники и спецтехники.



Приветствуем оптовых и постоянных покупателей и предоставляем для них крупные скидки и приятные бонусы.



Если вам нужны шины на прицеп, полуприцеп или тягач - то позвоните нам. Мы поможем с выбором!



Оплата наличный , безналичный расчет с (ндс).