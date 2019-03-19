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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              13 900

              Автошина hifly 295/80R22.5 HH368 TL PR18 152/148 M

              Телефон
              +78002221824
              Продавец
              Tranzit Don Tyres
              0
              Описание товара
              Китайская шина Hifly 295/80 18PR предназначена для установки на ведущую ось.

              Грузовой шинный центр Рота располагается на трассе М4 (1083 км, площадка Транзит-Дон ) , реализуем шины для грузовых автомобилей, а также для сельхозтехники и спецтехники.

              Приветствуем оптовых и постоянных покупателей и предоставляем для них крупные скидки и приятные бонусы.

              Если вам нужны шины на прицеп, полуприцеп или тягач - то позвоните нам. Мы поможем с выбором! 

              Оплата наличный , безналичный расчет с (ндс).
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