Описание товара

Представляем вашему вниманию шины



235/50/18 Bridgestone blizzak VRX



Новые шины Bridgestone Blizzak VRX , Японского производства, непревзойдённое качество шин которые даст уверенность вам на любой дороге , ОТПРАВКА в любой регион за наш счёт , прикупке комплекта шин, Шиномонтаж в подарок ,ЦЕНА ЗА ШТУКУ!!!