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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              9 900

              235/50/18 Bridgestone Blizzak VRX

              Телефон
              +78002221824
              Продавец
              Tranzit Don Tyres
              0
              Описание товара
              Представляем вашему вниманию шины 

              235/50/18 Bridgestone blizzak VRX

              Новые шины Bridgestone Blizzak VRX , Японского производства, непревзойдённое качество шин которые даст уверенность вам на любой дороге , ОТПРАВКА в любой регион за наш счёт , прикупке комплекта шин, Шиномонтаж в подарок ,ЦЕНА ЗА ШТУКУ!!!
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