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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              3 500

              Бетон и раствор всех марок с доставкой миксерами по 6м3

              Телефон
              +79517215078
              Продавец
              Стройтехника
              0
              Описание товара
              Бетон и раствор всех марок с доставкой миксерами по 6м3, контроль качества(лаборатория,протокол испытаний)услуги спецтехники: экскаваторы,вышки,самосвалы (10-20 тн),кран 25 тонн,продажа песка,щебня,пгс,отсев и т.д,,НАЛ/БЕЗНАЛ
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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