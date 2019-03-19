Описание товара

Бетон и раствор всех марок с доставкой миксерами по 6м3, контроль качества(лаборатория,протокол испытаний)услуги спецтехники: экскаваторы,вышки,самосвалы (10-20 тн),кран 25 тонн,продажа песка,щебня,пгс,отсев и т.д,,НАЛ/БЕЗНАЛ