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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              4 790 000

              Лесовозы Урал 2019 г. в. в наличии с птс от завода

              Телефон
              +73517764751
              Продавец
              ПКФ Спецтехника
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              Описание товара
              Заводские лесовозы Урал 2019 г.в. от завода изготовителя
              В наличии с ПТС 
              Сервисная книжка, гарантия завода изготовителя 24 мес, или 100 т.км. пробега.
              Различные модификации двигателей 285, 240 л/с (рядники)
              230 л/с V-образного расположения цилиндров
              Усиленные ведущие мосты, рама, раздаточная коробка.
              Пневматический привод тормозной системы, стояночного тормоза.
              Антиблокировочная система Абс
              Межколесная блокировка.
              Автошины 425/85R21
              Топливные баки 480 литров.
              Гидроманипуляторы различных модификаций 
              Грузоподъёмность 3000 кг
              Вылет стрелы 7,3
              Насос (Sunfab-84, Швеция) обеспечивает максимально быструю работу манипулятора.
              Лесовозные платформы с защитным ограждение, инструментальным ящиком и жестко поворотными кониками.
              Возможна комплектация любым другим манипулятором по Вашему желанию.
              Лизинг новой техники 
              Местонахождение техники город Миасс
              Доставка в любой регион России
              Все интересующие Вас вопросы можно задать по телефону.
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