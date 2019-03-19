Лесовозы Урал 2019 г. в. в наличии с птс от завода

Описание товара

Заводские лесовозы Урал 2019 г.в. от завода изготовителя

В наличии с ПТС

Сервисная книжка, гарантия завода изготовителя 24 мес, или 100 т.км. пробега.

Различные модификации двигателей 285, 240 л/с (рядники)

230 л/с V-образного расположения цилиндров

Усиленные ведущие мосты, рама, раздаточная коробка.

Пневматический привод тормозной системы, стояночного тормоза.

Антиблокировочная система Абс

Межколесная блокировка.

Автошины 425/85R21

Топливные баки 480 литров.

Гидроманипуляторы различных модификаций

Грузоподъёмность 3000 кг

Вылет стрелы 7,3

Насос (Sunfab-84, Швеция) обеспечивает максимально быструю работу манипулятора.

Лесовозные платформы с защитным ограждение, инструментальным ящиком и жестко поворотными кониками.

Возможна комплектация любым другим манипулятором по Вашему желанию.

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Местонахождение техники город Миасс

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