Лесовозы Урал 2019 г. в. в наличии с птс от завода

Заводские лесовозы Урал 2019 г.в. от завода изготовителя В наличии с ПТС Сервисная книжка, гарантия завода изготовителя 24 мес, или 100 т.км. пробега. Различные модификации двигателей 285, 240 л/с (рядники) 230 л/с V-образного расположения цилиндров Усиленные ведущие мосты, рама, раздаточная коробка. Пневматический привод тормозной системы, стояночного тормоза. Антиблокировочная система Абс Межколесная блокировка. Автошины 425/85R21 Топливные баки 480 литров. Гидроманипуляторы различных модификаций Грузоподъёмность 3000 кг Вылет стрелы 7,3 Насос (Sunfab-84, Швеция) обеспечивает максимально быструю работу манипулятора. Лесовозные платформы с защитным ограждение, инструментальным ящиком и жестко поворотными кониками. Возможна комплектация любым другим манипулятором по Вашему желанию. Лизинг новой техники Местонахождение техники город Миасс Доставка в любой регион России Все интересующие Вас вопросы можно задать по телефону.