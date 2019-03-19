Лесовоз Урал,капремонт 2019 с новым манипулятором

Описание товара

Лесовозный тягач Урал 5557, шасси полный капитальный ремонт 2019 г.в.

Двигатель ЯМЗ-236НЕ2, 230 л/с

V- образный двигатель, Евро 2

Топливная аппаратура Россия(не капризные к качеству топлива)

Гидроманипуляторы различных модификаций ), 2019 г.в. г/п 3,0 тн вылет стрелы 7,5 м.

Платформа лесовозная новая 2018 г. (жесткий, поворотный коник, высота 2м.)

Платформа оборудована защитным ограждение и инструментальным ящиком.

Капитальный ремонт рамы, двигателя, ходовой части, кабины и оперения, раздаточной коробки, рулевого управления, тормозной системы, силового агрегата, кабины, светотехники, электропроводки.

Установка предпускового подогревателя двигателя ПЖД 30Ж

Регулировка заново восстановленных агрегатов согласно нормам завода изготовителя с последующей обкаткой.

По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования: автономные отопители кабины и подогреватели двигателя производства: Webasto, Eberspecher, тяговая лебедка (возможно установка как спереди, так и сзади автомобиля); дополнительные топливные баки; утепление кабины водителя; спальное место; комфортные сиденья водителя и пассажиров

На готовые автомобили после капитального ремонта устанавливаются

силовые агрегаты ЯМЗ-236,ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-238. как новые, так и после

капитального ремонта.

Гарантия на автомобиль после капремонта 3 мес. или 10 000 км.

На гидроманипуляторы заводская гарантия 18 месяцев.

70% запчастей новые: колеса, электрика, кабина, резиновые изделия и трубки,

втулки, манжеты, уплотнители, сальники, прокладки, аккумуляторы,

световые приборы, предпусковой подогреватель двигателя,

подшипники, крестовины, некоторые шестерни, рессоры, стремянки,

амортизаторы, гидроусилитель, насос гидроусилителя,

вала рулевого управления, тормозные краны и клапаны, усилители с

цилиндрами, тормозные бинокли, колодки, ДЗК.

Всегда в наличии новая техника 2019 г.в. Лизинг, доставка по России.