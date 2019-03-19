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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              3 650 000

              Лесовоз Урал,капремонт 2019 с новым манипулятором

              Телефон
              +73517764751
              Продавец
              ПКФ Спецтехника
              0
              Описание товара
              Лесовозный тягач Урал 5557, шасси полный капитальный ремонт 2019 г.в.
              Двигатель ЯМЗ-236НЕ2, 230 л/с 
              V- образный двигатель, Евро 2
              Топливная аппаратура Россия(не капризные к качеству топлива)
              Гидроманипуляторы различных модификаций ), 2019 г.в. г/п 3,0 тн вылет стрелы 7,5 м. 
              Платформа лесовозная новая 2018 г. (жесткий, поворотный коник, высота 2м.)
              Платформа оборудована защитным ограждение и инструментальным ящиком.
              Капитальный ремонт рамы, двигателя, ходовой части, кабины и оперения, раздаточной коробки, рулевого управления, тормозной системы, силового агрегата, кабины, светотехники, электропроводки.
              Установка предпускового подогревателя двигателя ПЖД 30Ж 
              Регулировка заново восстановленных агрегатов согласно нормам завода изготовителя с последующей обкаткой.
              По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования: автономные отопители кабины и подогреватели двигателя производства: Webasto, Eberspecher, тяговая лебедка (возможно установка как спереди, так и сзади автомобиля); дополнительные топливные баки; утепление кабины водителя; спальное место; комфортные сиденья водителя и пассажиров
              На готовые автомобили после капитального ремонта устанавливаются 
              силовые агрегаты ЯМЗ-236,ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-238. как новые, так и после 
              капитального ремонта.
              Гарантия на автомобиль после капремонта 3 мес. или 10 000 км.
              На гидроманипуляторы заводская гарантия 18 месяцев.
              70% запчастей новые: колеса, электрика, кабина, резиновые изделия и трубки,
              втулки, манжеты, уплотнители, сальники, прокладки, аккумуляторы, 
              световые приборы, предпусковой подогреватель двигателя, 
              подшипники, крестовины, некоторые шестерни, рессоры, стремянки, 
              амортизаторы, гидроусилитель, насос гидроусилителя, 
              вала рулевого управления, тормозные краны и клапаны, усилители с 
              цилиндрами, тормозные бинокли, колодки, ДЗК.
              Всегда в наличии новая техника 2019 г.в. Лизинг, доставка по России.
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