Лесовоз Урал,капремонт 2019 с новым манипулятором

Описание товара
Лесовозный тягач Урал 5557, шасси полный капитальный ремонт 2019 г.в.
Двигатель ЯМЗ-236НЕ2, 230 л/с
V- образный двигатель, Евро 2
Топливная аппаратура Россия(не капризные к качеству топлива)
Гидроманипуляторы различных модификаций ), 2019 г.в. г/п 3,0 тн вылет стрелы 7,5 м.
Платформа лесовозная новая 2018 г. (жесткий, поворотный коник, высота 2м.)
Платформа оборудована защитным ограждение и инструментальным ящиком.
Капитальный ремонт рамы, двигателя, ходовой части, кабины и оперения, раздаточной коробки, рулевого управления, тормозной системы, силового агрегата, кабины, светотехники, электропроводки.
Установка предпускового подогревателя двигателя ПЖД 30Ж
Регулировка заново восстановленных агрегатов согласно нормам завода изготовителя с последующей обкаткой.
По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования: автономные отопители кабины и подогреватели двигателя производства: Webasto, Eberspecher, тяговая лебедка (возможно установка как спереди, так и сзади автомобиля); дополнительные топливные баки; утепление кабины водителя; спальное место; комфортные сиденья водителя и пассажиров
На готовые автомобили после капитального ремонта устанавливаются
силовые агрегаты ЯМЗ-236,ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-238. как новые, так и после
капитального ремонта.
Гарантия на автомобиль после капремонта 3 мес. или 10 000 км.
На гидроманипуляторы заводская гарантия 18 месяцев.
70% запчастей новые: колеса, электрика, кабина, резиновые изделия и трубки,
втулки, манжеты, уплотнители, сальники, прокладки, аккумуляторы,
световые приборы, предпусковой подогреватель двигателя,
подшипники, крестовины, некоторые шестерни, рессоры, стремянки,
амортизаторы, гидроусилитель, насос гидроусилителя,
вала рулевого управления, тормозные краны и клапаны, усилители с
цилиндрами, тормозные бинокли, колодки, ДЗК.
Всегда в наличии новая техника 2019 г.в. Лизинг, доставка по России.