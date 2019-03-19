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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              5 028 000

              Лесовоз Камаз 43118, 2019 г.в. с манипулятором

              Телефон
              +73517764751
              Продавец
              ПКФ Спецтехника
              0
              Описание товара
              Заводскте лесовозы на шасси Камаз 43118
              2019 г.в. от завода изготовителя.
              Гарантия завода 24 месяца или 100 тыс.км. пробег
              Сервисная книжка, гарантийное обслуживание по всей территории РФ 
              Двигатель Камаз 740 (300 л/с) Е5
              КП 154
              Бмкд,Бмод,Абс.
              Топливные баки 300+210 л
              Различные варианты исполнения лесовозных платформ.
              Гидроманипуляторы VPL100-76 (Великие-Луки)
              Г/п 3,395 тн, вылет стрелы 7,6м.)
              Возможна комплектация прицепом роспуском.
              Все автомобили оборудованы (Эра-Глонасс)
              Доставка по всей России
              Лизинг
              Более подробная информация по телефону.
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