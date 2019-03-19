Лесовоз Камаз 43118, 2019 г.в. с манипулятором

Описание товара

Заводскте лесовозы на шасси Камаз 43118

2019 г.в. от завода изготовителя.

Гарантия завода 24 месяца или 100 тыс.км. пробег

Сервисная книжка, гарантийное обслуживание по всей территории РФ

Двигатель Камаз 740 (300 л/с) Е5

КП 154

Бмкд,Бмод,Абс.

Топливные баки 300+210 л

Различные варианты исполнения лесовозных платформ.

Гидроманипуляторы VPL100-76 (Великие-Луки)

Г/п 3,395 тн, вылет стрелы 7,6м.)

Возможна комплектация прицепом роспуском.

Все автомобили оборудованы (Эра-Глонасс)

Доставка по всей России

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