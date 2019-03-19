Заводские лесовозы Урал 2019 г.в в наличии с кму

Описание товара

Продажа новых лесовозов Урал 2019 г.в. от завода изготовителя

Гарантия завода 24 месяца или 100 т.км пробег

Сервисная книжка, гарантийное обслуживание во всех регионах РФ.

Техника в наличии с ПТС

Базовое шасси 55571-1151-72Е5

Евро5

Двигатель ЯМЗ 53623-10

Мощность 275 л/с

Топливная аппаратура Россия

Пневматический привод управления раздаточной коробки

Пневматический привод стояночным тормозом

Пневматический привод тормозной системы.

Усиленные ведущие мосты

Усиленная рама

Усиленная раздаточная коробка

Антиблокировочная система АБС

Блокировка мостов межосевая и межколесная (БМОД, БМКД)

Рулевой механизм RBL

Дополнительные топливные баки объём 480 л.

Автошины 425/85R21

Платформа лесовозная с защитным ограждением (инструментальный ящик, поворотный коник)

Различные виды гидроманипуляторов Палфингеры (VM10L74,VC8L74), Примлоглифт.,Омтл-70.02.

Доставка по России

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