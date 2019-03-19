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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              4 950 000

              Заводские лесовозы Урал 2019 г.в в наличии с кму

              Телефон
              +73517764751
              Продавец
              ПКФ Спецтехника
              0
              Описание товара
              Продажа новых лесовозов Урал 2019 г.в. от завода изготовителя 
              Гарантия завода 24 месяца или 100 т.км пробег
              Сервисная книжка, гарантийное обслуживание во всех регионах РФ.
              Техника в наличии с ПТС 
              Базовое шасси 55571-1151-72Е5
              Евро5
              Двигатель ЯМЗ 53623-10
              Мощность 275 л/с 
              Топливная аппаратура Россия
              Пневматический привод управления раздаточной коробки
              Пневматический привод стояночным тормозом 
              Пневматический привод тормозной системы.
              Усиленные ведущие мосты
              Усиленная рама
              Усиленная раздаточная коробка
              Антиблокировочная система АБС
              Блокировка мостов межосевая и межколесная (БМОД, БМКД)
              Рулевой механизм RBL
              Дополнительные топливные баки объём 480 л.
              Автошины 425/85R21
              Платформа лесовозная с защитным ограждением (инструментальный ящик, поворотный коник)
              Различные виды гидроманипуляторов Палфингеры (VM10L74,VC8L74), Примлоглифт.,Омтл-70.02.
              Доставка по России
              Лизинг
              Более подробная информация по телефону, звоните, отвечу на все вопросы.
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