Заводские лесовозы Урал 2019 г.в в наличии с кму

Продажа новых лесовозов Урал 2019 г.в. от завода изготовителя Гарантия завода 24 месяца или 100 т.км пробег Сервисная книжка, гарантийное обслуживание во всех регионах РФ. Техника в наличии с ПТС Базовое шасси 55571-1151-72Е5 Евро5 Двигатель ЯМЗ 53623-10 Мощность 275 л/с Топливная аппаратура Россия Пневматический привод управления раздаточной коробки Пневматический привод стояночным тормозом Пневматический привод тормозной системы. Усиленные ведущие мосты Усиленная рама Усиленная раздаточная коробка Антиблокировочная система АБС Блокировка мостов межосевая и межколесная (БМОД, БМКД) Рулевой механизм RBL Дополнительные топливные баки объём 480 л. Автошины 425/85R21 Платформа лесовозная с защитным ограждением (инструментальный ящик, поворотный коник) Различные виды гидроманипуляторов Палфингеры (VM10L74,VC8L74), Примлоглифт.,Омтл-70.02. Доставка по России Лизинг Более подробная информация по телефону, звоните, отвечу на все вопросы.