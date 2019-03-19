Новый лесовоз Урал 2019 г.в. с кму омтл-70 Велмаш

Описание товара

У нас можно купить новый лесовоз на шасси Урал 55571-72МЕ5

2019 г.в. без пробега с манипулятором ОМТЛ-70.02 Велмаш

Заводская гарантия 24 месяца или 100 тыс.км пробег.

Автомобиль в наличии с ПТС

Двигатели: ЯМЗ 53623-10, Е5

Мощность 273 л/с

Усиленные мосты, раздаточная коробка, рама.

Антиблокировочная система

Межколесная блокировка

Межосевая блокировка

Пневматическая тормозная система

Предпусковой подогреватель двигателя

Дополнительные топливные баки 480 литров

Навесное оборудование:

Платформа лесовозная с защитным ограждением, высота коника 2 метра.

Автошины 425/85R21

Манипуляторы различных модификаций

Цена указана без прицепа роспуска.

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