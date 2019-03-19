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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              4 816 000

              Новый лесовоз Урал 2019 г.в. с кму омтл-70 Велмаш

              Телефон
              +73517764751
              Продавец
              ПКФ Спецтехника
              0
              Описание товара
              У нас можно купить новый лесовоз на шасси Урал 55571-72МЕ5
              2019 г.в. без пробега с манипулятором ОМТЛ-70.02 Велмаш
              Заводская гарантия 24 месяца или 100 тыс.км пробег.
              Автомобиль в наличии с ПТС
              Двигатели: ЯМЗ 53623-10, Е5 
              Мощность 273 л/с 
              Усиленные мосты, раздаточная коробка, рама.
              Антиблокировочная система
              Межколесная блокировка
              Межосевая блокировка
              Пневматическая тормозная система
              Предпусковой подогреватель двигателя 
              Дополнительные топливные баки 480 литров
              Навесное оборудование: 
              Платформа лесовозная с защитным ограждением, высота коника 2 метра.
              Автошины 425/85R21
              Манипуляторы различных модификаций
              Цена указана без прицепа роспуска.
              Более подробная информация по телефону
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