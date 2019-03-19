Новый лесовоз Урал 2019 г.в. с кму омтл-70 Велмаш

У нас можно купить новый лесовоз на шасси Урал 55571-72МЕ5 2019 г.в. без пробега с манипулятором ОМТЛ-70.02 Велмаш Заводская гарантия 24 месяца или 100 тыс.км пробег. Автомобиль в наличии с ПТС Двигатели: ЯМЗ 53623-10, Е5 Мощность 273 л/с Усиленные мосты, раздаточная коробка, рама. Антиблокировочная система Межколесная блокировка Межосевая блокировка Пневматическая тормозная система Предпусковой подогреватель двигателя Дополнительные топливные баки 480 литров Навесное оборудование: Платформа лесовозная с защитным ограждением, высота коника 2 метра. Автошины 425/85R21 Манипуляторы различных модификаций Цена указана без прицепа роспуска. Более подробная информация по телефону