Новые лесовозы Урал 2019 г.в. с кму Примлоглифт

Описание товара

У нас можно купить новый лесовозов Урал 55571 2019 г.в, от завода изготовителя

Заводские гарантии 24 месяца, или пробег 100 000 км.

Экологический класс евро 4

Двигатели ЯМЗ 5364210 с турбонаддувом.

Рядное расположение цилиндров

Мощность двигателей 285 л/с,240 и 230 л/с

Размерность автошин 425/85R21

Усиленная раздаточная коробка, рама, мосты, АБС, БМКД,БМОД.

Тормозная система пневматическая

Рулевой механизм RBLC700V

Объём топливных баков 480 л.

Коробка переключения передач ЯМЗ-0905, 5 ступенчатая

Предпусковой подогреватель 14ТС-10E4.

Лесовозная платформа с защитным ограждением, оборудована поворотными жесткими кониками, имеется инструментальный ящик.

Высота коника 1,8-2 м. в готовом виде

Различные модификации гидроманипуляторов

Грузоподъемностью 3,3 тн. максимальный вылет стрелы 7,3 м.

Насос производства Швеция (Sunfab-84)

Сервисная книжка, гарантийное обслуживание в любом регионе РФ.

Доставка техники по России

Любая комплектация гидроманипуляторами и прицепами по желанию заказчика.

Лизинг автомобилей 2019 г.в.



Местонахождение Челябинская область город Миасс.

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