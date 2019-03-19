Новые лесовозы Урал 2019 г.в. с кму Примлоглифт

Описание товара
У нас можно купить новый лесовозов Урал 55571 2019 г.в, от завода изготовителя
Заводские гарантии 24 месяца, или пробег 100 000 км.
Экологический класс евро 4
Двигатели ЯМЗ 5364210 с турбонаддувом.
Рядное расположение цилиндров
Мощность двигателей 285 л/с,240 и 230 л/с
Размерность автошин 425/85R21
Усиленная раздаточная коробка, рама, мосты, АБС, БМКД,БМОД.
Тормозная система пневматическая
Рулевой механизм RBLC700V
Объём топливных баков 480 л.
Коробка переключения передач ЯМЗ-0905, 5 ступенчатая
Предпусковой подогреватель 14ТС-10E4.
Лесовозная платформа с защитным ограждением, оборудована поворотными жесткими кониками, имеется инструментальный ящик.
Высота коника 1,8-2 м. в готовом виде
Различные модификации гидроманипуляторов
Грузоподъемностью 3,3 тн. максимальный вылет стрелы 7,3 м.
Насос производства Швеция (Sunfab-84)
Сервисная книжка, гарантийное обслуживание в любом регионе РФ.
Доставка техники по России
Любая комплектация гидроманипуляторами и прицепами по желанию заказчика.
Лизинг автомобилей 2019 г.в.
Местонахождение Челябинская область город Миасс.
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