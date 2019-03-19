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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              4 820 000

              Новые лесовозы Урал 2019 г.в. с кму Примлоглифт

              Телефон
              +73517764751
              Продавец
              ПКФ Спецтехника
              0
              Описание товара
              У нас можно купить новый лесовозов Урал 55571 2019 г.в, от завода изготовителя 
              Заводские гарантии 24 месяца, или пробег 100 000 км. 
              Экологический класс евро 4
              Двигатели ЯМЗ 5364210 с турбонаддувом.
              Рядное расположение цилиндров
              Мощность двигателей 285 л/с,240 и 230 л/с 
              Размерность автошин 425/85R21
              Усиленная раздаточная коробка, рама, мосты, АБС, БМКД,БМОД.
              Тормозная система пневматическая
              Рулевой механизм RBLC700V
              Объём топливных баков 480 л.
              Коробка переключения передач ЯМЗ-0905, 5 ступенчатая
              Предпусковой подогреватель 14ТС-10E4.
              Лесовозная платформа с защитным ограждением, оборудована поворотными жесткими кониками, имеется инструментальный ящик.
              Высота коника 1,8-2 м. в готовом виде
              Различные модификации гидроманипуляторов 
              Грузоподъемностью 3,3 тн. максимальный вылет стрелы 7,3 м.
              Насос производства Швеция (Sunfab-84)
              Сервисная книжка, гарантийное обслуживание в любом регионе РФ.
              Доставка техники по России
              Любая комплектация гидроманипуляторами и прицепами по желанию заказчика. 
              Лизинг автомобилей 2019 г.в.

              Местонахождение Челябинская область город Миасс. 
              Все интересующие Вас вопросы можно задать по телефону.
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