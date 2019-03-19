Пивной бизнес, бар"Светлое и Темное"

Готовый бизнес магазин-бар"СВЕТЛОЕ и ТЕМНОЕ". Работает с сентября 2015г. Предприятие расположено в сердце густонаселенного района города, вблизи с проезжей частью, имеется парковка на 5 авто. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 23-00ч.
Оборудование: - Холодильная витрина; - Блок для кранов с комплектом барной мебели; - Установлено и налажено оборудование от поставщиков для розлива (26 потоков); - Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена сплит система от ОАО БПЗ); - Кассовое оборудование соответствующее всем требованиям ФЗ с 3д сканером (он-лайн касса с подключенной системой ЭГАИС); - Установлен банковский терминал для принятия безналичных расчетов; - Комплект наружного видеонаблюдения (2 камеры, регистратор); - Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий; - СВЧ - 3и баллона с СО2
Характеристика помещения: - Площадь 90 кв.м.; - Арендная плата 50 т.р. - 1й этаж; - 2а входа; - 2а санузла; - помещение полностью соответствует всем требованиям СанПиН, соблюдена поточность.
Стоимость бизнеса составляет 490 тыс. руб., товарный остаток в среднем составляет 200 тыс.руб.