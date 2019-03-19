Пивной бизнес, бар"Светлое и Темное"

Описание товара

Готовый бизнес магазин-бар"СВЕТЛОЕ и ТЕМНОЕ". Работает с сентября 2015г. Предприятие расположено в сердце густонаселенного района города, вблизи с проезжей частью, имеется парковка на 5 авто. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 23-00ч.



Оборудование:

- Холодильная витрина;

- Блок для кранов с комплектом барной мебели;

- Установлено и налажено оборудование от поставщиков для розлива (26 потоков);

- Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена сплит система от ОАО БПЗ);

- Кассовое оборудование соответствующее всем требованиям ФЗ с 3д сканером (он-лайн касса с подключенной системой ЭГАИС);

- Установлен банковский терминал для принятия безналичных расчетов;

- Комплект наружного видеонаблюдения (2 камеры, регистратор);

- Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий;

- СВЧ

- 3и баллона с СО2



Характеристика помещения:

- Площадь 90 кв.м.;

- Арендная плата 50 т.р.

- 1й этаж;

- 2а входа;

- 2а санузла;

- помещение полностью соответствует всем требованиям СанПиН, соблюдена поточность.



Стоимость бизнеса составляет 490 тыс. руб., товарный остаток в среднем составляет 200 тыс.руб.



Возможен бартер на автомобиль.