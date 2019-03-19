Пивной бизнес КАФЕ-БАР"Хаус бар"

Готовый бизнес КАФЕ-БАР"Хаус бар". Работает с января 2018г. Предприятие расположено в сердце густонаселенного района города, вблизи с проезжей частью, имеется парковка на 5 авто. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 23-00ч. В отдельном помещении расположена кухня.
Оборудование: - Холодильная витрина; - Блок для кранов с комплектом барной мебели; - Установлено и налажено оборудование для розлива (15 потоков в собственности); - Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена собственная сплит система); - Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий; - Оборудовано отдельное помещение под кухню, с размещенной системой вентиляции и мойки посуды; - 2а баллона с СО2; - Гриль для приготовления жареного мяса; - Фритюр для приговления жареной картошки и гренок; - Зона для посетителей функциональна, просторна и размещает 26 посадочных мест с возможностью расширения.
Характеристика помещения: - Площадь 84 кв.м.; - Арендная плата 42 т.р. - 1й этаж; - 2а санузла; - помещение полностью соответствует всем требованиям СанПиН, соблюдена поточность.
Стоимость бизнеса составляет 350 тыс. руб., бизнес продается без товарного остатка.