Пивной бизнес КАФЕ-БАР"Хаус бар"

Описание товара

Готовый бизнес КАФЕ-БАР"Хаус бар". Работает с января 2018г. Предприятие расположено в сердце густонаселенного района города, вблизи с проезжей частью, имеется парковка на 5 авто. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 23-00ч. В отдельном помещении расположена кухня.



Оборудование:

- Холодильная витрина;

- Блок для кранов с комплектом барной мебели;

- Установлено и налажено оборудование для розлива (15 потоков в собственности);

- Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена собственная сплит система);

- Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий;

- Оборудовано отдельное помещение под кухню, с размещенной системой вентиляции и мойки посуды;

- 2а баллона с СО2;

- Гриль для приготовления жареного мяса;

- Фритюр для приговления жареной картошки и гренок;

- Зона для посетителей функциональна, просторна и размещает 26 посадочных мест с возможностью расширения.



Характеристика помещения:

- Площадь 84 кв.м.;

- Арендная плата 42 т.р.

- 1й этаж;

- 2а санузла;

- помещение полностью соответствует всем требованиям СанПиН, соблюдена поточность.



Стоимость бизнеса составляет 350 тыс. руб., бизнес продается без товарного остатка.