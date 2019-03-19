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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              350 000

              Пивной бизнес КАФЕ-БАР"Хаус бар"

              Телефон
              +79520022282
              Продавец
              БИЗНЕС ЭКСПЕРТ
              0
              Описание товара
              Готовый бизнес КАФЕ-БАР"Хаус бар". Работает с января 2018г. Предприятие расположено в сердце густонаселенного района города, вблизи с проезжей частью, имеется парковка на 5 авто. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 23-00ч. В отдельном помещении расположена кухня.

              Оборудование:
              - Холодильная витрина;
              - Блок для кранов с комплектом барной мебели;
              - Установлено и налажено оборудование для розлива (15 потоков в собственности);
              - Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена собственная сплит система);
              - Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий;
              - Оборудовано отдельное помещение под кухню, с размещенной системой вентиляции и мойки посуды;
              - 2а баллона с СО2;
              - Гриль для приготовления жареного мяса;
              - Фритюр для приговления жареной картошки и гренок;
              - Зона для посетителей функциональна, просторна и размещает 26 посадочных мест с возможностью расширения.

              Характеристика помещения:
              - Площадь 84 кв.м.;
              - Арендная плата 42 т.р.
              - 1й этаж;
              - 2а санузла;
              - помещение полностью соответствует всем требованиям СанПиН, соблюдена поточность.

              Стоимость бизнеса составляет 350 тыс. руб., бизнес продается без товарного остатка.
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