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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              680 000

              Пивной бизнес, бар «Заправка»

              Телефон
              +79520022282
              Продавец
              БИЗНЕС ЭКСПЕРТ
              0
              Описание товара
              Готовый бизнес кафе-бар самой крупной и известной сети в сибири"ЗАПРАВКА" открытый по франшизе ОАО"БПЗ" полностью соответствующий всем стандартам работы. Предприятие расположено в жилом многоквартирном массиве около проезжей части оживленной улицы. Около входа организована парковка. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 24-00.

              Оборудование:
              - 2е Холодильные витрины для закусок;
              - Блок для кранов с комплектом барной мебели;
              - Установлено и налажено оборудование от поставщиков для розлива (20 потоков);
              - Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена сплит система от БПЗ);
              - Установлен форфас и отлажена его работа для налива непастеризованных сортов под пониженным давлением (от БПЗ)
              - Кассовое оборудование соответствующее всем требованиям ФЗ с 3д сканером (онлайн касса с подключенной системой ЭГАИС);
              - Установлен банковский терминал для принятия безналичных расчетов;
              - Полностью оборудовано отдельное помещение для комфортного размещения клиентов;
              - Большой телевизор для трансляции спортивных кабельных каналов;
              - Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий;
              - СВЧ
              - 2а баллона с СО2

              Характеристика помещения:
              - Площадь 66 кв.м.;
              - Арендная плата 33 т.р.
              - 1й этаж;
              - 2а входа;
              - соблюдена поточность, отделена зона продаж от помещения для посетителей.

              Стоимость бизнеса составляет 680 тыс. руб., товарный остаток в среднем составляет 200 тыс.руб.
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