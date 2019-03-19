Пивной бизнес, бар «Заправка»

Описание товара

Готовый бизнес кафе-бар самой крупной и известной сети в сибири"ЗАПРАВКА" открытый по франшизе ОАО"БПЗ" полностью соответствующий всем стандартам работы. Предприятие расположено в жилом многоквартирном массиве около проезжей части оживленной улицы. Около входа организована парковка. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 24-00.



Оборудование:

- 2е Холодильные витрины для закусок;

- Блок для кранов с комплектом барной мебели;

- Установлено и налажено оборудование от поставщиков для розлива (20 потоков);

- Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена сплит система от БПЗ);

- Установлен форфас и отлажена его работа для налива непастеризованных сортов под пониженным давлением (от БПЗ)

- Кассовое оборудование соответствующее всем требованиям ФЗ с 3д сканером (онлайн касса с подключенной системой ЭГАИС);

- Установлен банковский терминал для принятия безналичных расчетов;

- Полностью оборудовано отдельное помещение для комфортного размещения клиентов;

- Большой телевизор для трансляции спортивных кабельных каналов;

- Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий;

- СВЧ

- 2а баллона с СО2



Характеристика помещения:

- Площадь 66 кв.м.;

- Арендная плата 33 т.р.

- 1й этаж;

- 2а входа;

- соблюдена поточность, отделена зона продаж от помещения для посетителей.



Стоимость бизнеса составляет 680 тыс. руб., товарный остаток в среднем составляет 200 тыс.руб.