Пивной бизнес, бар «Заправка»

Готовый бизнес кафе-бар самой крупной и известной сети в сибири"ЗАПРАВКА" открытый по франшизе ОАО"БПЗ" полностью соответствующий всем стандартам работы. Предприятие расположено в жилом многоквартирном массиве около проезжей части оживленной улицы. Около входа организована парковка. Полностью оборудовано, налажен процесс торговли и взаимодействия с поставщиками. Полное соответствие всем требованиям СанПиН для ПОП (предприятие общественного питания) с режимом работы до 24-00.
Оборудование: - 2е Холодильные витрины для закусок; - Блок для кранов с комплектом барной мебели; - Установлено и налажено оборудование от поставщиков для розлива (20 потоков); - Полностью профессионально оборудовано помещение для хранения кег с поддержанием постоянного температурного режима (установлена сплит система от БПЗ); - Установлен форфас и отлажена его работа для налива непастеризованных сортов под пониженным давлением (от БПЗ) - Кассовое оборудование соответствующее всем требованиям ФЗ с 3д сканером (онлайн касса с подключенной системой ЭГАИС); - Установлен банковский терминал для принятия безналичных расчетов; - Полностью оборудовано отдельное помещение для комфортного размещения клиентов; - Большой телевизор для трансляции спортивных кабельных каналов; - Весы для продажи весовой продукции и весы для взвешивания кег для проведения товароучетных мероприятий; - СВЧ - 2а баллона с СО2
Характеристика помещения: - Площадь 66 кв.м.; - Арендная плата 33 т.р. - 1й этаж; - 2а входа; - соблюдена поточность, отделена зона продаж от помещения для посетителей.
Стоимость бизнеса составляет 680 тыс. руб., товарный остаток в среднем составляет 200 тыс.руб.