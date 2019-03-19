Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              3 700 000

              Продается КамАЗ 43118-3027-46 грузопассажирский автобус 20+2 места, с закрытым грузовым отсеком

              Телефон
              +79525145242
              Продавец
              РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УРАЛ
              0
              Описание товара
              Продается КамАЗ 43118-3027-46 грузопассажирский 
              автобус 20+2 места, с закрытым грузовым отсеком. 
              Пробег 6085 км.
              Производитель - ООО"УралСпецТранс", Россия. 
              Год выпуска - 2017
              Цвет красный. 
              Состояние автомобиля как новый.

              Технические характеристики:
              • Шасси КАМАЗ 43118-3027-46
              • Колесная формула 6х6
              • Тип двигателя - КамАЗ 740.662-300 (Е-4)
              • Мощность двигателя - 300 л.с.
              • Объем двигателя 11767 см3. 
              • КПП механическая
              • МКБ
              • МОБ
              • ДЗК на заднем свесе
              • Задние распашные двери
              • Багажный отсек с полками для багажа
              • Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором - 2шт.
              • Люк КПП

              • Отопитель воздушный 
              "Webasto AT EVO 55" с воздушным коробом 
              • Отопитель тосольный от системы охлаждения 
              автомобиля с коробом - 2шт.

              Автомобиль на гарантии от производителя. 
              Находится на территории Регионального центра Урал. Осмотр вахтовки и любые проверки в удобное для Вас время. Возможны варианты доставки техники до заказчика! Наличный и безналичный расчет.
              Вся подробная информация по телефону
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store