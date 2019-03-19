Продается КамАЗ 43118-3027-46 грузопассажирский автобус 20+2 места, с закрытым грузовым отсеком. Пробег 6085 км. Производитель - ООО"УралСпецТранс", Россия. Год выпуска - 2017 Цвет красный. Состояние автомобиля как новый.
Технические характеристики: • Шасси КАМАЗ 43118-3027-46 • Колесная формула 6х6 • Тип двигателя - КамАЗ 740.662-300 (Е-4) • Мощность двигателя - 300 л.с. • Объем двигателя 11767 см3. • КПП механическая • МКБ • МОБ • ДЗК на заднем свесе • Задние распашные двери • Багажный отсек с полками для багажа • Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором - 2шт. • Люк КПП
• Отопитель воздушный "Webasto AT EVO 55" с воздушным коробом • Отопитель тосольный от системы охлаждения автомобиля с коробом - 2шт.
Автомобиль на гарантии от производителя. Находится на территории Регионального центра Урал. Осмотр вахтовки и любые проверки в удобное для Вас время. Возможны варианты доставки техники до заказчика! Наличный и безналичный расчет. Вся подробная информация по телефону