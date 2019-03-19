Описание товара

Продается КамАЗ 43118-3027-46 грузопассажирский

автобус 20+2 места, с закрытым грузовым отсеком.

Пробег 6085 км.

Производитель - ООО"УралСпецТранс", Россия.

Год выпуска - 2017

Цвет красный.

Состояние автомобиля как новый.



Технические характеристики:

• Шасси КАМАЗ 43118-3027-46

• Колесная формула 6х6

• Тип двигателя - КамАЗ 740.662-300 (Е-4)

• Мощность двигателя - 300 л.с.

• Объем двигателя 11767 см3.

• КПП механическая

• МКБ

• МОБ

• ДЗК на заднем свесе

• Задние распашные двери

• Багажный отсек с полками для багажа

• Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором - 2шт.

• Люк КПП



• Отопитель воздушный

"Webasto AT EVO 55" с воздушным коробом

• Отопитель тосольный от системы охлаждения

автомобиля с коробом - 2шт.



Автомобиль на гарантии от производителя.

Находится на территории Регионального центра Урал. Осмотр вахтовки и любые проверки в удобное для Вас время. Возможны варианты доставки техники до заказчика! Наличный и безналичный расчет.

Вся подробная информация по телефону