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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              2 300 000

              Урал длиннобазовый 2015 года выпуска.

              Телефон
              +79525145242
              Продавец
              РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УРАЛ
              0
              Описание товара
              Урал длиннобазовый 2015 года выпуска.
              Двигатель ЯМЗ 65654 – 01 (Евро 4)
              Родной пробег 8000 км. 
              Автомобиль заводской, не само сбор. 
              Мосты с межосевыми блокировками.
              Стоит КДОМ (коробка дополнительного отбора мощности)
              Модификация – Буровая УРБ2А2
              ВИДЕО СНЯТО 12.03.19 (в объявлении)

              Данный автомобиль в наличии. Находится на территории Регионального центра Урал. 
              Осмотр и любые проверки в удобное для Вас время.
              Возможны варианты доставки техники до заказчика!
              Наличный и безналичный расчет.
              Все подробности по телефону
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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