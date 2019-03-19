Описание товара

Урал длиннобазовый 2015 года выпуска.

Двигатель ЯМЗ 65654 – 01 (Евро 4)

Родной пробег 8000 км.

Автомобиль заводской, не само сбор.

Мосты с межосевыми блокировками.

Стоит КДОМ (коробка дополнительного отбора мощности)

Модификация – Буровая УРБ2А2

ВИДЕО СНЯТО 12.03.19 (в объявлении)



Данный автомобиль в наличии. Находится на территории Регионального центра Урал.

Осмотр и любые проверки в удобное для Вас время.

Возможны варианты доставки техники до заказчика!

Наличный и безналичный расчет.

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