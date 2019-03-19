Урал длиннобазовый 2015 года выпуска. Двигатель ЯМЗ 65654 – 01 (Евро 4) Родной пробег 8000 км. Автомобиль заводской, не само сбор. Мосты с межосевыми блокировками. Стоит КДОМ (коробка дополнительного отбора мощности) Модификация – Буровая УРБ2А2 ВИДЕО СНЯТО 12.03.19 (в объявлении)
Данный автомобиль в наличии. Находится на территории Регионального центра Урал. Осмотр и любые проверки в удобное для Вас время. Возможны варианты доставки техники до заказчика! Наличный и безналичный расчет. Все подробности по телефону