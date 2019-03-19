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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              649

              Внешняя видеокамера AHD

              Телефон
              +79525026673
              Продавец
              ООО"А1"
              0
              Описание товара
              720P AHD XM310+140A; PAL/NTSC WITH IRCUT
              У данной модели качество проверенно временем .
              Металлический корпус.
              Гарантия 2 года.
              В наличие 300 шт.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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