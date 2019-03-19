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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.03.2019
              5 352

              AHD камеры и XVR регистратор

              Телефон
              +79525026673
              Продавец
              ООО"А1"
              0
              Описание товара
              XVR регистратор, модель 1004TSRH на базе Hisilicon. 
              Модель имеет 4 разъёма под камеры как AHD, так и IP. Регистратор поддерживает следующие форматы записи: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP. Воспроизведение: 1CH PLAYBACK. SATA: 1*SATA.
              Цена данной модели 1692 рубля.

              Сет из 4-х AHD видеокамер
              2-х мегапиксельная видеокамера с разрешением 1920*1080, поддерживает формат AHD. В данной модели присутствуют матрица в сочетании с чипсетом: XM320+2235. Способы кодирование цвета: PAL/NTSC с функцией IR-CUT, которая производит более контрастное и насыщенное изображение.

              Технические характеристики:
              1/2.7 1080P AHD XM320+2235;PAL/NTSC With IR-CUT
              Цена данной модели: 915 руб, за четыре штуки 3660
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