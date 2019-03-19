AHD камеры и XVR регистратор

Описание товара

XVR регистратор, модель 1004TSRH на базе Hisilicon.

Модель имеет 4 разъёма под камеры как AHD, так и IP. Регистратор поддерживает следующие форматы записи: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP. Воспроизведение: 1CH PLAYBACK. SATA: 1*SATA.

Цена данной модели 1692 рубля.



Сет из 4-х AHD видеокамер

2-х мегапиксельная видеокамера с разрешением 1920*1080, поддерживает формат AHD. В данной модели присутствуют матрица в сочетании с чипсетом: XM320+2235. Способы кодирование цвета: PAL/NTSC с функцией IR-CUT, которая производит более контрастное и насыщенное изображение.



Технические характеристики:

1/2.7 1080P AHD XM320+2235;PAL/NTSC With IR-CUT

Цена данной модели: 915 руб, за четыре штуки 3660