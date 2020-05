Описание товара

Процессор: Hisillicon HI3520D V200 Компрессия:H.264/JPEG;

Видео стандарт: PAL/NTSC;

Разрешение монитора: Max 1920*1080

Video In/out: BNC In /VGA.HDMI Out

Audio In/out: 4CH(2CH) In /1CH Out

Client Monitoring: CMS/Webcc/Mobile;

Mobile APP:XVR

HDD: 1PCS (3.5' SATA,Up to 4TB);

Backup: USB2.0 and NeXVRork;

размер:(L*H*W) 253mm*41mm*230mm

Вес:1.5kg

4CH 1080N Mix(5 in 1: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP); (1 AUDIO)

Воспроизведение: 1CH PLAYBACK

SATA: 1*SATA