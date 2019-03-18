Костюм солдата для девочки 136 142

Описание товара

Военный костюм для девочки на возраст от года до 15 лет.В комплект входит гимнастерка с металлическими пуговицами цвета хаки, георгиевская ленточка, юбка в талии на резинке, пилотка со звездой, настоящий армейский ремень с металлической бляхой.Отдельно можно приобрести сапоги из кожзама. Стоимость 500 руб. Добавляйте к заказу через корзину, либо указывайте в комментариях.Мерки смотрите в таблице размеров:Рост86-9494-110110-116116-122122-128128-136136-142142-152Длина гимнастерки3941444751565962Длина рукава3032384549545759Длина юбки2325283235384246