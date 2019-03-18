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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              1 500

              Костюм звездочка 28

              Телефон
              +79887301530
              Продавец
              HELLO KITTY
              0
              Описание товара
              Костюм звездочки.В комплекте пышное платье с мишурой и двойной юбкой (верхняя из красного фатина), на груди украшение-звезда, и на голову такое же украшение со звездой пришито на атласную ленту. На талии по бокам вшиты ленты, который сзади завязываются на бант. В нижний шов юбки вшит тросик, который держит юбку большим красивым кругом, не деформируется после транспортировки и легко принимает свою форму.Внимание! Цвет мишуры и фигура звезды на головном уборе и на груди платья может отличаться от представленного на фото (серебристый, золотой, синий и др.).Размер 26 (94-110): длина платья - 40 смРазмер 28 (110-116): длина платья - 42 см. Размер подойдет подойдет и на рост 122.Внимание! Доставка курьером нашего магазина только по Ставрополю и Михайловску. В остальные города и регионы отправляем Почтой России, любой удобной транспортной компанией (до терминала бесплатно), рейсовыми автобусами, курьерскими службами Major Express, СДЭК и др. Подробнее об условиях доставки и оплаты можно узнать здесь.
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