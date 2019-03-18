Описание товара

Костюм хлопушки. В комплекте платье из яркого атласа нескольких цветов и головной убор.Размер 30 (116-122).Длина платья по спинке 54 см, по обхвату груди резиночка тянется до 66 см.Внимание! Доставка курьером нашего магазина только по Ставрополю и Михайловску. В остальные города и регионы отправляем Почтой России, любой удобной транспортной компанией (до терминала бесплатно), рейсовыми автобусами, курьерскими службами Major Express, СДЭК и др. Подробнее об условиях доставки и оплаты можно узнать здесь.