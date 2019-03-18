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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              2 600

              Платье стиляги Одри синийбелый

              Телефон
              +79887301530
              Продавец
              HELLO KITTY
              0
              Описание товара
              Очень яркое и нарядное платье. Знаменитые и любимые стиляги. Платье глубокого синего цвета в крупный белый горох. Снизу многослойный пышный подъюбник, белый пояс со съемным цветком.Отличный вариант для постановок, танцевальных коллективов, тематической вечеринки"стиляги". Также платье стиляги отлично подойдет на выпускной в детский сад.Размеры: 30 (116-122), 32 (122-128), 34 (128-134), 36 (140-146), 38 (146-152), 40 (152-158).Параметры платья: на рост 116-122: обхват груди 55-62 см, обхват талии 52-58 см, длина платья 65 см
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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