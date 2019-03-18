Платье стиляги Одри синийбелый

Описание товара

Очень яркое и нарядное платье. Знаменитые и любимые стиляги. Платье глубокого синего цвета в крупный белый горох. Снизу многослойный пышный подъюбник, белый пояс со съемным цветком.Отличный вариант для постановок, танцевальных коллективов, тематической вечеринки"стиляги". Также платье стиляги отлично подойдет на выпускной в детский сад.Размеры: 30 (116-122), 32 (122-128), 34 (128-134), 36 (140-146), 38 (146-152), 40 (152-158).Параметры платья: на рост 116-122: обхват груди 55-62 см, обхват талии 52-58 см, длина платья 65 см