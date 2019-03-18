Костюм гнома Пуговка

Описание товара

Костюм гнома - новинка из новой серии"Пуговка" фирмы"Батик".В комплект костюма входит комбинезон с пришитыми гетрами, колпак со звенящим шариком, пояс, башмачки.Комбинезон имитирует кофту с шортами и гетрами. Все это единая конструкция. Застегивается сзади на молнию. Размер 26. Подойдет на рост 98-110.Также в нашем ассортименте имеется костюм Белоснежки из знаменитого мультфильма про Белоснежку и семь гномов.ВНИМАНИЕ! Доставка курьером нашего магазина только по Ставрополю и Михайловску. В остальные города и регионы отправляем Почтой России, любой удобной транспортной компанией (до терминала бесплатно), рейсовыми автобусами, СДЭКом. Подробнее об условиях доставки и оплаты можно узнать здесь.