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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              1 400

              Костюм гнома Пуговка

              Телефон
              +79887301530
              Продавец
              HELLO KITTY
              0
              Описание товара
              Костюм гнома - новинка из новой серии"Пуговка" фирмы"Батик".В комплект костюма входит комбинезон с пришитыми гетрами, колпак со звенящим шариком, пояс, башмачки.Комбинезон имитирует кофту с шортами и гетрами. Все это единая конструкция. Застегивается сзади на молнию. Размер 26. Подойдет на рост 98-110.Также в нашем ассортименте имеется костюм Белоснежки из знаменитого мультфильма про Белоснежку и семь гномов.ВНИМАНИЕ! Доставка курьером нашего магазина только по Ставрополю и Михайловску. В остальные города и регионы отправляем Почтой России, любой удобной транспортной компанией (до терминала бесплатно), рейсовыми автобусами, СДЭКом. Подробнее об условиях доставки и оплаты можно узнать здесь.
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