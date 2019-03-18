Описание товара

Новинка в нашем ассортименте - костюм куклы!Совершенно неотразимый образ, состоящий из платья, штанишек и большого банта. Платье из нежного сиреневого или кораллового атласа и бант украшены розочками, штанишки на резиночке в талии и на штанинах. Обшиты кружевом.В этом костюме ваша кукла обязательно станет главным персонажем праздника.Размеры: 28 (110-116) и 32 (122-128).В ассортименте три цвета: сиреневый, коралловый и голубой. Нужный указывайте в комментариях к заказу.Также в нашем ассортименте можно приобрести костюм куклы в шляпке.Внимание! Доставка курьером только по Ставрополю и Михайловску. В остальные регионы отправляем Почтой России, транспортными компаниями, рейсовыми автобусами. Подробнее с условиями доставки и оплаты можно ознакомиться здесь.