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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              2 000

              Костюм куклы

              Телефон
              +79887301530
              Продавец
              HELLO KITTY
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              Описание товара
              Новинка в нашем ассортименте - костюм куклы!Совершенно неотразимый образ, состоящий из платья, штанишек и большого банта. Платье из нежного сиреневого или кораллового атласа и бант украшены розочками, штанишки на резиночке в талии и на штанинах. Обшиты кружевом.В этом костюме ваша кукла обязательно станет главным персонажем праздника.Размеры: 28 (110-116) и  32 (122-128).В ассортименте три цвета: сиреневый, коралловый и голубой. Нужный указывайте в комментариях к заказу.Также в нашем ассортименте можно приобрести костюм куклы в шляпке.Внимание! Доставка курьером только по Ставрополю и Михайловску. В остальные регионы отправляем Почтой России, транспортными компаниями, рейсовыми автобусами. Подробнее с условиями доставки и оплаты можно ознакомиться здесь.
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