Ford Focus, 2012

Описание товара

Место осмотра: ул Карпинского, 6

Марка: Ford

Модель: Focus

Год выпуска: 2012

Тип кузова: седан

Количество дверей: 4

Поколение: iII (2011—2015)

Тип двигателя: бензин

Привод: передний

Коробка передач: робот

Модификация: 1.6 AMT (125 л.с.)

Комплектация: sYNC Edition

Пробег: 92000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 2

VIN или номер кузова: X9FMXXEE*MC****41

Цвет: чёрный

Руль: левый В нашем автосалоне «Каскад» распложённом по адресу г. Пермь, ул. Карпинского 6

• Возможность приобретения выбранного Вами автомобиля в кредит, работаем более чем с десятью банками партнеров.



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• Все автомобили проходят комплексную проверку технического состояния и юридической чистоты.



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Фокус 2012 г.в. два хозяина родной ПТС. Не битый не крашенный 100% любые проверки. Кузов ровный без вмятин и царапин, салон чистый в машине не курили. Своевременное обслуживание согласно регламента, вложений не требует. торг обмен.