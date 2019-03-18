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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              379 000

              Nissan Almera, 2013

              Телефон
              +79526649226
              Продавец
              Автосалон Каскад
              0
              Описание товара
              Место осмотра: ул Карпинского, 6
              Марка: Nissan
              Модель: Almera
              Год выпуска: 2013
              Тип кузова: седан
              Количество дверей: 4
              Поколение: g15 (2012—2018)
              Тип двигателя: бензин
              Привод: передний
              Коробка передач: автомат
              Модификация: 1.6 AT (102 л.с.)
              Комплектация: comfort A/C
              Пробег: 79000 км
              Состояние: не битый
              Владельцев по ПТС: 1
              VIN или номер кузова: Z8NAJL01*49****48
              Цвет: серебряный
              Руль: левый В нашем автосалоне «Каскад» распложённом по адресу г. Пермь, ул. Карпинского 6
              • Возможность приобретения выбранного Вами автомобиля в кредит, работаем более чем с десятью банками партнеров.

              • Вы можете ОБМЕНЯТЬ СВОЙ АВТО на авто представленный у нас по системе TRADE-IN.

              • Принимаем автомобили на комиссионную продажу, стоянка автомобиля бесплатно.

              • Действует программа выкупа авто в любом состоянии по рыночной стоимости, а при необходимости погашения за него кредита.

              • Все автомобили проходят комплексную проверку технического состояния и юридической чистоты.

              • Регистрация ТС в органах ГИБДД по вашему желанию.

              • На желаемом автомобиле можно произвести тест драйв.

              • Полное переоформление авто по Договору купли продажи.

              Режим работы с 10-00 до 20-00 без обеда и выходных.
              Кузов ровный без вмятин и царапин салон чистый в машине не курили. Своевременное обслуживание согласно регламента, вложений не требует.
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