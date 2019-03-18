Nissan Almera, 2013

Место осмотра: ул Карпинского, 6 Марка: Nissan Модель: Almera Год выпуска: 2013 Тип кузова: седан Количество дверей: 4 Поколение: g15 (2012—2018) Тип двигателя: бензин Привод: передний Коробка передач: автомат Модификация: 1.6 AT (102 л.с.) Комплектация: comfort A/C Пробег: 79000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 1 VIN или номер кузова: Z8NAJL01*49****48 Цвет: серебряный Руль: левый В нашем автосалоне «Каскад» распложённом по адресу г. Пермь, ул. Карпинского 6 • Возможность приобретения выбранного Вами автомобиля в кредит, работаем более чем с десятью банками партнеров.
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• Все автомобили проходят комплексную проверку технического состояния и юридической чистоты.
• Регистрация ТС в органах ГИБДД по вашему желанию.
• На желаемом автомобиле можно произвести тест драйв.
• Полное переоформление авто по Договору купли продажи.
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