Volkswagen Multivan, 2008

Место осмотра: ул Карпинского, 6 Марка: Volkswagen Модель: Multivan Год выпуска: 2008 Тип кузова: минивэн Количество дверей: 5 Поколение: t5 (2003—2009) Тип двигателя: дизель Привод: полный Коробка передач: механика Модификация: 2.5 TDI 4WD MT (174 л.с.) Комплектация: базовая Пробег: 190000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 1 VIN или номер кузова: WV2ZZZ7H*8H****65 Цвет: голубой Руль: левый В нашем автосалоне «Каскад» распложённом по адресу г. Пермь, ул. Карпинского 6 • Возможность приобретения выбранного Вами автомобиля в кредит, работаем более чем с десятью банками партнеров.
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• Все автомобили проходят комплексную проверку технического состояния и юридической чистоты.
• Регистрация ТС в органах ГИБДД по вашему желанию.
• На желаемом автомобиле можно произвести тест драйв.
• Полное переоформление авто по Договору купли продажи.
Режим работы с 10-00 до 20-00 без обеда и выходных.
Автомобиль в отличном состоянии. Полный привод, мотор R5. Один хозяин родной ПТС. Своевременное обслуживание согласно регламента, вложений не требует.