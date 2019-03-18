Volkswagen Multivan, 2008

Описание товара

Место осмотра: ул Карпинского, 6

Марка: Volkswagen

Модель: Multivan

Год выпуска: 2008

Тип кузова: минивэн

Количество дверей: 5

Поколение: t5 (2003—2009)

Тип двигателя: дизель

Привод: полный

Коробка передач: механика

Модификация: 2.5 TDI 4WD MT (174 л.с.)

Комплектация: базовая

Пробег: 190000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 1

VIN или номер кузова: WV2ZZZ7H*8H****65

Цвет: голубой

Руль: левый В нашем автосалоне «Каскад» распложённом по адресу г. Пермь, ул. Карпинского 6

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• Все автомобили проходят комплексную проверку технического состояния и юридической чистоты.



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• Полное переоформление авто по Договору купли продажи.



Режим работы с 10-00 до 20-00 без обеда и выходных.



Автомобиль в отличном состоянии. Полный привод, мотор R5. Один хозяин родной ПТС. Своевременное обслуживание согласно регламента, вложений не требует.