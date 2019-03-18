Chevrolet Niva, 2015

Описание товара

Место осмотра: ул Карпинского, 6

Марка: Chevrolet

Модель: Niva

Год выпуска: 2015

Тип кузова: внедорожник

Количество дверей: 5

Поколение: i рестайлинг (2009—н. в.)

Тип двигателя: бензин

Привод: полный

Коробка передач: механика

Модификация: 1.7 MT (80 л.с.)

Комплектация: lC

Пробег: 57000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 1

VIN или номер кузова: X9L21230*F0****33

Цвет: серебряный

Руль: левый В нашем автосалоне «Каскад» распложённом по адресу г. Пермь, ул. Карпинского 6

• Возможность приобретения выбранного Вами автомобиля в кредит, работаем более чем с десятью банками партнеров.



• Вы можете ОБМЕНЯТЬ СВОЙ АВТО на авто представленный у нас по системе TRADE-IN.



• Принимаем автомобили на комиссионную продажу, стоянка автомобиля бесплатно.



• Действует программа выкупа авто в любом состоянии по рыночной стоимости, а при необходимости погашения за него кредита.



• Все автомобили проходят комплексную проверку технического состояния и юридической чистоты.



• Регистрация ТС в органах ГИБДД по вашему желанию.



• На желаемом автомобиле можно произвести тест драйв.



• Полное переоформление авто по Договору купли продажи.



Режим работы с 10-00 до 20-00 без обеда и выходных.



Автомобиль в отличном состоянии. Не битый не крашенный 100% любые проверки.Один хозяин родной ПТС. Своевременное ТО у О.Д. согласно регламента. Двигатель и трансмиссия без замечаний, подтеков и вибраций нет. Коррозии нет. Комплектация LE с кондиционером.