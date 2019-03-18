Chevrolet Niva, 2015

Место осмотра: ул Карпинского, 6 Марка: Chevrolet Модель: Niva Год выпуска: 2015 Тип кузова: внедорожник Количество дверей: 5 Поколение: i рестайлинг (2009—н. в.) Тип двигателя: бензин Привод: полный Коробка передач: механика Модификация: 1.7 MT (80 л.с.) Комплектация: lC Пробег: 57000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 1 VIN или номер кузова: X9L21230*F0****33 Цвет: серебряный Руль: левый В нашем автосалоне «Каскад» распложённом по адресу г. Пермь, ул. Карпинского 6 • Возможность приобретения выбранного Вами автомобиля в кредит, работаем более чем с десятью банками партнеров.
• Вы можете ОБМЕНЯТЬ СВОЙ АВТО на авто представленный у нас по системе TRADE-IN.
• Принимаем автомобили на комиссионную продажу, стоянка автомобиля бесплатно.
• Действует программа выкупа авто в любом состоянии по рыночной стоимости, а при необходимости погашения за него кредита.
• Все автомобили проходят комплексную проверку технического состояния и юридической чистоты.
• Регистрация ТС в органах ГИБДД по вашему желанию.
• На желаемом автомобиле можно произвести тест драйв.
• Полное переоформление авто по Договору купли продажи.
Режим работы с 10-00 до 20-00 без обеда и выходных.
Автомобиль в отличном состоянии. Не битый не крашенный 100% любые проверки.Один хозяин родной ПТС. Своевременное ТО у О.Д. согласно регламента. Двигатель и трансмиссия без замечаний, подтеков и вибраций нет. Коррозии нет. Комплектация LE с кондиционером.