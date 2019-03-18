Описание товара

ООО"АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ДОКТОРЪ ДИЗЕЛЬ" производит капитальный ремонт кабин камаз на современном оборудовании с применением высококачественных материалов в соответствии с требованиями МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ДСАТ RU.OC046.ТО0992

Опыт работы более 20 лет.

Даем гарантию на работы и на лакокрасочное покрытие!!! Все кабины с документами. У наших клиентов никогда не было проблем с постановкой на учет и с регистрацией!

Наличный и безналичный расчет. Заключаем договора.

МЫ НЕ ГАРАЖ А ПОЛНОЦЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР.

Приглашаем к нам на экскурсию что бы Вы все увидели сами. Покажем именно наш цех а не чужой. Любой желающий клиент может присутствовать при ремонте. Нам не стыдно показать наш центр которым мы гордимся.