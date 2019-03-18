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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              45 000

              Ремонт кабин Камаз

              Телефон
              +79600728008
              Продавец
              АРЗ ДОКТОРЪ ДИЗЕЛЬ
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              Описание товара
              ООО"АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ДОКТОРЪ ДИЗЕЛЬ" производит капитальный ремонт кабин камаз на современном оборудовании с применением высококачественных материалов в соответствии с требованиями МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ.
              СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ДСАТ RU.OC046.ТО0992
              Опыт работы более 20 лет. 
              Даем гарантию на работы и на лакокрасочное покрытие!!! Все кабины с документами. У наших клиентов никогда не было проблем с постановкой на учет и с регистрацией!
              Наличный и безналичный расчет. Заключаем договора.
              МЫ НЕ ГАРАЖ А ПОЛНОЦЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР. 
              Приглашаем к нам на экскурсию что бы Вы все увидели сами. Покажем именно наш цех а не чужой. Любой желающий клиент может присутствовать при ремонте. Нам не стыдно показать наш центр которым мы гордимся.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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