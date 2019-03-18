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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              1 000 000

              Учебный центр

              Телефон
              +79527224848
              Продавец
              НПСО
              0
              Описание товара
              Продается Учебный центр, работает с 2005 года. 1 собственник. Полностью укомплектованный и работающий учебный центр, с соблюдением всех законодательных требований в области образования и трудового законодательства. Обучение по всей России в очной, очно-заочной и выездной форме.
              Имеет обширную базу клиентов, текущие договора.
              Готовая модель, с четко настроенными бизнес процессами, большая база методического материала.

              Более пяти направлений привлечения клиентов, разбитых по отделам, выстроенная вертикаль управления и трудовая дисциплина в коллективе делают бизнес автономным на 90%. Решение собственника требуется только в ключевых и стратегических моментах. Простой и понятный способ контроля не предполагает постоянного присутствия владельца в коллективе.

              На рынке уже 14- ый год и за это время успешно проходит ежегодные проверки от различных ведомств. Бизнес ведется белый с соблюдением всех налоговых и лицензионных требований. За время развития учебный центр постоянно модернизировался и оптимизировался, чтобы быть в рамках часто меняющегося законодательства РФ, и при этом избавлялся от ненужных затрат, сокращая налоговую нагрузку и увеличивая итоговую рентабельность.

              Количество персонала составляет 4 человека - 1 бухгалтер, 2 методиста, 1 менеджер по работе с клиентами.
              Что входит в стоимость:
              CRM, база клиентов превышает 4 000 человек.
              ip телефония.
              Введена, успешно работает система дистанционного обучения (приобретенная за 160 000 руб.).
              Робот - тренажер «Гоша».
              Действующий сайт.
              Долгосрочные отношения с крупными заказчиками, подтвержденные договорами, пролонгацией.
              Учебный центр полностью оборудован и укомплектован офисной техникой, мебелью.
              Полностью оборудованный учебный класс с посадкой на 26 человек.
              Большое количество учебной литературы, плакатов, знаков, удостоверений.
              Помещение находится в аренде, в крупном бизнес центре, расположен в удобном месте.
              Разработанные учебные программы, курсы по таким дисциплинам как:
              Медицина, высший медицинский персонал.
              Медицина, средний медицинский персонал.
              Дошкольное образовательное направление.
              Курсы повышения квалификации.
              Дополнительная профессиональная подготовка.
              Охрана труда.
              Пожарно-технический минимум.
              Оказание первой помощи.
              Работа на высоте.
              ГО и ЧС.
              Это далеко не весь список текущих программ.
              Расчетный счет «СБЕРБАНК»
              Выручка составляет свыше 600 тыс. рублей в месяц.
              Учебный центр без долгов и задолженностей.
              Имеет активный потенциал, за счет крупных заказчиков и постоянно расширяемой клинской базы.

              Прибыль новому владельцу обеспечена. Бизнес стабильный, а размах зависит только от аппетитов собственника.

              Рассмотрю варианты обмена на движимое/недвижимое имущество.
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