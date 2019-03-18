Описание товара

Продается Учебный центр, работает с 2005 года. 1 собственник. Полностью укомплектованный и работающий учебный центр, с соблюдением всех законодательных требований в области образования и трудового законодательства. Обучение по всей России в очной, очно-заочной и выездной форме.

Имеет обширную базу клиентов, текущие договора.

Готовая модель, с четко настроенными бизнес процессами, большая база методического материала.



Более пяти направлений привлечения клиентов, разбитых по отделам, выстроенная вертикаль управления и трудовая дисциплина в коллективе делают бизнес автономным на 90%. Решение собственника требуется только в ключевых и стратегических моментах. Простой и понятный способ контроля не предполагает постоянного присутствия владельца в коллективе.



На рынке уже 14- ый год и за это время успешно проходит ежегодные проверки от различных ведомств. Бизнес ведется белый с соблюдением всех налоговых и лицензионных требований. За время развития учебный центр постоянно модернизировался и оптимизировался, чтобы быть в рамках часто меняющегося законодательства РФ, и при этом избавлялся от ненужных затрат, сокращая налоговую нагрузку и увеличивая итоговую рентабельность.



Количество персонала составляет 4 человека - 1 бухгалтер, 2 методиста, 1 менеджер по работе с клиентами.

Что входит в стоимость:

CRM, база клиентов превышает 4 000 человек.

ip телефония.

Введена, успешно работает система дистанционного обучения (приобретенная за 160 000 руб.).

Робот - тренажер «Гоша».

Действующий сайт.

Долгосрочные отношения с крупными заказчиками, подтвержденные договорами, пролонгацией.

Учебный центр полностью оборудован и укомплектован офисной техникой, мебелью.

Полностью оборудованный учебный класс с посадкой на 26 человек.

Большое количество учебной литературы, плакатов, знаков, удостоверений.

Помещение находится в аренде, в крупном бизнес центре, расположен в удобном месте.

Разработанные учебные программы, курсы по таким дисциплинам как:

Медицина, высший медицинский персонал.

Медицина, средний медицинский персонал.

Дошкольное образовательное направление.

Курсы повышения квалификации.

Дополнительная профессиональная подготовка.

Охрана труда.

Пожарно-технический минимум.

Оказание первой помощи.

Работа на высоте.

ГО и ЧС.

Это далеко не весь список текущих программ.

Расчетный счет «СБЕРБАНК»

Выручка составляет свыше 600 тыс. рублей в месяц.

Учебный центр без долгов и задолженностей.

Имеет активный потенциал, за счет крупных заказчиков и постоянно расширяемой клинской базы.



Прибыль новому владельцу обеспечена. Бизнес стабильный, а размах зависит только от аппетитов собственника.



Рассмотрю варианты обмена на движимое/недвижимое имущество.