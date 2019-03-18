Описание товара
Продается Учебный центр, работает с 2005 года. 1 собственник. Полностью укомплектованный и работающий учебный центр, с соблюдением всех законодательных требований в области образования и трудового законодательства. Обучение по всей России в очной, очно-заочной и выездной форме.
Имеет обширную базу клиентов, текущие договора.
Готовая модель, с четко настроенными бизнес процессами, большая база методического материала.
Более пяти направлений привлечения клиентов, разбитых по отделам, выстроенная вертикаль управления и трудовая дисциплина в коллективе делают бизнес автономным на 90%. Решение собственника требуется только в ключевых и стратегических моментах. Простой и понятный способ контроля не предполагает постоянного присутствия владельца в коллективе.
На рынке уже 14- ый год и за это время успешно проходит ежегодные проверки от различных ведомств. Бизнес ведется белый с соблюдением всех налоговых и лицензионных требований. За время развития учебный центр постоянно модернизировался и оптимизировался, чтобы быть в рамках часто меняющегося законодательства РФ, и при этом избавлялся от ненужных затрат, сокращая налоговую нагрузку и увеличивая итоговую рентабельность.
Количество персонала составляет 4 человека - 1 бухгалтер, 2 методиста, 1 менеджер по работе с клиентами.
Что входит в стоимость:
CRM, база клиентов превышает 4 000 человек.
ip телефония.
Введена, успешно работает система дистанционного обучения (приобретенная за 160 000 руб.).
Робот - тренажер «Гоша».
Действующий сайт.
Долгосрочные отношения с крупными заказчиками, подтвержденные договорами, пролонгацией.
Учебный центр полностью оборудован и укомплектован офисной техникой, мебелью.
Полностью оборудованный учебный класс с посадкой на 26 человек.
Большое количество учебной литературы, плакатов, знаков, удостоверений.
Помещение находится в аренде, в крупном бизнес центре, расположен в удобном месте.
Разработанные учебные программы, курсы по таким дисциплинам как:
Медицина, высший медицинский персонал.
Медицина, средний медицинский персонал.
Дошкольное образовательное направление.
Курсы повышения квалификации.
Дополнительная профессиональная подготовка.
Охрана труда.
Пожарно-технический минимум.
Оказание первой помощи.
Работа на высоте.
ГО и ЧС.
Это далеко не весь список текущих программ.
Расчетный счет «СБЕРБАНК»
Выручка составляет свыше 600 тыс. рублей в месяц.
Учебный центр без долгов и задолженностей.
Имеет активный потенциал, за счет крупных заказчиков и постоянно расширяемой клинской базы.
Прибыль новому владельцу обеспечена. Бизнес стабильный, а размах зависит только от аппетитов собственника.
Рассмотрю варианты обмена на движимое/недвижимое имущество.