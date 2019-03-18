Денежный ящик Штрих-мини CD, 332x319.5x94, механ

Описание товара

В данной модели предусмотрено 4 секции для купюр и 5 секций для монет. Заявленные габариты дисплея покупателя ШТРИХ-miniCD С: высота – 94 мм, длина – 332 мм, глубина – 319 мм. Заявленный цвет - серый.