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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              2 573

              Денежный ящик Штрих-мини CD, 332x319.5x94, механ

              Телефон
              +79533859912
              Продавец
              ТМ-Урал
              0
              Описание товара
              В данной модели предусмотрено 4 секции для купюр и 5 секций для монет. Заявленные габариты дисплея покупателя ШТРИХ-miniCD С: высота – 94 мм, длина – 332 мм, глубина – 319 мм. Заявленный цвет - серый.
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