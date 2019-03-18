Запайщик рfs-400 С с ножом

Описание товара

Ручной сварщик пакетов PFS-400С предназначен для запайки готовых пакетов из полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки толщиной до 200 микрон или изготовления пакетов из рукава такой же плёнки.



Несомненными достоинствами являются: высокое качество шва, высокая надежность в работе, универсальность по отношению к типу и толщине свариваемых пленок, что достигается плавной регулировкой времени сварки. Наличие механического ножа у моделей с дополнительным индексом"C" увеличивает их производительность и качество шва.

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