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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              4 631

              Запайщик рfs-400 С с ножом

              Телефон
              +79533859912
              Продавец
              ТМ-Урал
              0
              Описание товара
              Ручной сварщик пакетов PFS-400С предназначен для запайки готовых пакетов из полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки толщиной до 200 микрон или изготовления пакетов из рукава такой же плёнки.

              Несомненными достоинствами являются: высокое качество шва, высокая надежность в работе, универсальность по отношению к типу и толщине свариваемых пленок, что достигается плавной регулировкой времени сварки. Наличие механического ножа у моделей с дополнительным индексом"C" увеличивает их производительность и качество шва.
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