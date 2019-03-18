Описание товара

Наша компания предлагает

Экономпанели по АКЦИОННЫМ ценам

СУПЕР ЦЕНА

Размер 1200*1800 (цвет - бук, белые)

Размер 1200*2400 (цвет - бук, белые) -цены уточняйте у менеджеров.

Компания ТМ Урал предлагает полный спектр торгового оборудования для оснащения современных магазинов.

Мы осуществляем доставку по всему Уральскому федеральному округу и Сибири (Свердловская обл., Пермский край, Тюменская обл., Челябинская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская обл. и другие близлежащие регионы)

Всегда в наличии и под заказ.

Звоните прямо сейчас, квалифицированные и внимательные менеджеры помогут решить любую задачу.

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Выставочный зал ВЫСОЦКОГО 40 А , район ЖБИ - База ЛКЗ Урал.