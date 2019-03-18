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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              1 684

              Экономпанели

              Телефон
              +79533859912
              Продавец
              ТМ-Урал
              0
              Описание товара
              Наша компания предлагает
              Экономпанели по АКЦИОННЫМ ценам
              СУПЕР ЦЕНА 
              Размер 1200*1800 (цвет - бук, белые) 
              Размер 1200*2400 (цвет - бук, белые) -цены уточняйте у менеджеров.
              Компания ТМ Урал предлагает полный спектр торгового оборудования для оснащения современных магазинов.
              Мы осуществляем доставку по всему Уральскому федеральному округу и Сибири (Свердловская обл., Пермский край, Тюменская обл., Челябинская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская обл. и другие близлежащие регионы) 
              Всегда в наличии и под заказ.
              Звоните прямо сейчас, квалифицированные и внимательные менеджеры помогут решить любую задачу.
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              Выставочный зал ВЫСОЦКОГО 40 А , район ЖБИ - База ЛКЗ Урал.
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