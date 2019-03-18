Описание товара

Витрина ВЭ-1260/3 Изделие изготовлено:

Стекло: 5мм; Количество полок 3 шт.

Двери распашные с замками

Основание ЛДСП -16 мм; Кромочная лента ПВХ -0,4 мм. Цвет: бук, кромочная лента- бук.

Ширина 1260

Глубина 450

Высота 1855

Изделие упаковано в гофрокартон. Габариты упаковки:

1270*460*30 – 1 шт.

420*1560*20 – 4 шт.

1270*460*70 – 1 шт.

1270*460*40 – 1 шт.

Количество мест – 7

Вес изделия в упаковке – 122 кг.