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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              11 225

              Витрина ВЭ-1260/3

              Телефон
              +79533859912
              Продавец
              ТМ-Урал
              0
              Описание товара
              Витрина ВЭ-1260/3 Изделие изготовлено:
              Стекло: 5мм; Количество полок 3 шт.
              Двери распашные с замками
              Основание ЛДСП -16 мм; Кромочная лента ПВХ -0,4 мм. Цвет: бук, кромочная лента- бук.
              Ширина 1260
              Глубина 450
              Высота 1855
              Изделие упаковано в гофрокартон. Габариты упаковки:
              1270*460*30 – 1 шт.
              420*1560*20 – 4 шт.
              1270*460*70 – 1 шт.
              1270*460*40 – 1 шт.
              Количество мест – 7
              Вес изделия в упаковке – 122 кг.
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