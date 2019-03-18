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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              21 473

              Холодильная витрина Бирюса 310Е

              Телефон
              +79533859912
              Продавец
              ТМ-Урал
              0
              Описание товара
              Основные характеристики
              Температурный режим от 1 до 10 °C
              Объем 310 л
              Исполнение двери прозрачная
              Напряжение 220 В
              Потребляемая мощность 0.145 кВт/ч
              Ширина 572 мм
              Глубина 630 мм
              Высота 1670 мм
              Вес (без упаковки) 64 кг
              Вес (с упаковкой) 75 кг
              Цвет белый
              Страна-производитель Россия
              Описание
              Холодильные шкафы Бирюса-310 Е используются для охлаждения, хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов и напитков в упаковке. Шкафы-витрины находят применение на предприятиях торговли и общепита, а также в продовольственных магазинах, торговых павильонах и крытых рынках.
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