Холодильная витрина Бирюса 310Е

Описание товара

Основные характеристики

Температурный режим от 1 до 10 °C

Объем 310 л

Исполнение двери прозрачная

Напряжение 220 В

Потребляемая мощность 0.145 кВт/ч

Ширина 572 мм

Глубина 630 мм

Высота 1670 мм

Вес (без упаковки) 64 кг

Вес (с упаковкой) 75 кг

Цвет белый

Страна-производитель Россия

Описание

Холодильные шкафы Бирюса-310 Е используются для охлаждения, хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов и напитков в упаковке. Шкафы-витрины находят применение на предприятиях торговли и общепита, а также в продовольственных магазинах, торговых павильонах и крытых рынках.