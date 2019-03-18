Холодильная витрина Бирюса 310Е

Основные характеристики Температурный режим от 1 до 10 °C Объем 310 л Исполнение двери прозрачная Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.145 кВт/ч Ширина 572 мм Глубина 630 мм Высота 1670 мм Вес (без упаковки) 64 кг Вес (с упаковкой) 75 кг Цвет белый Страна-производитель Россия Описание Холодильные шкафы Бирюса-310 Е используются для охлаждения, хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов и напитков в упаковке. Шкафы-витрины находят применение на предприятиях торговли и общепита, а также в продовольственных магазинах, торговых павильонах и крытых рынках.