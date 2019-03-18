Мясорубка ТОРГМАШ УКМ-12 б \ у

Описание товара

Основные характеристики:

Производительность 250 кг/ч

Частота вращения шнека от 190 до 210 об/мин.

Набор ножей и решеток полный унгер

Напряжение 380 В

Мощность 1.5 кВт

Потребляемая мощность 0.075 кВт

Ширина 725 мм

Глубина 310 мм

Высота 438 мм

Вес (без упаковки) 55 кг

Вес (с упаковкой) 85 кг

Страна-производитель Россия



Мясорубка ТОРГМАШ УКМ-12 используется на предприятиях общественного питания и торговли для измельчения в фарш мяса и рыбы, котлетной массы и набивки для колбас. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Модель оснащена решетками 5 и 9 мм. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской, насадка-мясорубка - из алюминия.