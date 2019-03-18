Мясорубка ТОРГМАШ УКМ-12 б \ у

Основные характеристики: Производительность 250 кг/ч Частота вращения шнека от 190 до 210 об/мин. Набор ножей и решеток полный унгер Напряжение 380 В Мощность 1.5 кВт Потребляемая мощность 0.075 кВт Ширина 725 мм Глубина 310 мм Высота 438 мм Вес (без упаковки) 55 кг Вес (с упаковкой) 85 кг Страна-производитель Россия
Мясорубка ТОРГМАШ УКМ-12 используется на предприятиях общественного питания и торговли для измельчения в фарш мяса и рыбы, котлетной массы и набивки для колбас. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Модель оснащена решетками 5 и 9 мм. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской, насадка-мясорубка - из алюминия.