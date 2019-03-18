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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              20 000

              Мясорубка ТОРГМАШ УКМ-12 б \ у

              Телефон
              +79533859912
              Продавец
              ТМ-Урал
              0
              Описание товара
              Основные характеристики:
              Производительность 250 кг/ч
              Частота вращения шнека от 190 до 210 об/мин.
              Набор ножей и решеток полный унгер
              Напряжение 380 В
              Мощность 1.5 кВт
              Потребляемая мощность 0.075 кВт
              Ширина 725 мм
              Глубина 310 мм
              Высота 438 мм
              Вес (без упаковки) 55 кг
              Вес (с упаковкой) 85 кг
              Страна-производитель Россия

              Мясорубка ТОРГМАШ УКМ-12 используется на предприятиях общественного питания и торговли для измельчения в фарш мяса и рыбы, котлетной массы и набивки для колбас. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Модель оснащена решетками 5 и 9 мм. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской, насадка-мясорубка - из алюминия.
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