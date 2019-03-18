Описание товара

Аренда опалубки PSK-CUP (рамная опалубка перекрытий) на

любые высоты, любые объекты.

Универсальная опалубка перекрытий PSK CUP ("ПСК КАП")

представляет собой пространственную конструкцию, которая

образует жесткую бесшарнирную раму, не требующую в

большинстве случаев дополнительной стабилизации

диагональными связями. Система многоцелевая, используется в

качестве опалубочной опоры для монолитного,

сборно-монолитного домостроения, при строительстве мостовых

сооружений, промышленных и гражданских объектов. Сочетает в

себе функции опалубки перекрытий и строительных лесов.

Также вы можете приобрести комплектующие к опалубке: винты

стяжные, фиксаторы арматуры, гайки для стяжей, трубку ПВХ,

смазку для опалубки, унивилки, треноги, двутавровые балки,

замки клиновые и т. д.

Все в наличие на складе в Уфе.