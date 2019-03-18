Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              1 000

              Аренда опалубки PSK-CUP (рамная опалубка перекрытий)

              Телефон
              +79603872127
              Продавец
              Промстройконтракт-Уфа
              0
              Описание товара
              Аренда опалубки PSK-CUP (рамная опалубка перекрытий) на
              любые высоты, любые объекты.
              Универсальная опалубка перекрытий PSK CUP ("ПСК КАП")
              представляет собой пространственную конструкцию, которая
              образует жесткую бесшарнирную раму, не требующую в
              большинстве случаев дополнительной стабилизации
              диагональными связями. Система многоцелевая, используется в
              качестве опалубочной опоры для монолитного,
              сборно-монолитного домостроения, при строительстве мостовых
              сооружений, промышленных и гражданских объектов. Сочетает в
              себе функции опалубки перекрытий и строительных лесов.
              Также вы можете приобрести комплектующие к опалубке: винты
              стяжные, фиксаторы арматуры, гайки для стяжей, трубку ПВХ,
              смазку для опалубки, унивилки, треноги, двутавровые балки,
              замки клиновые и т. д.
              Все в наличие на складе в Уфе.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store