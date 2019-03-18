Описание товара
Аренда опалубки PSK-CUP (рамная опалубка перекрытий) на
любые высоты, любые объекты.
Универсальная опалубка перекрытий PSK CUP ("ПСК КАП")
представляет собой пространственную конструкцию, которая
образует жесткую бесшарнирную раму, не требующую в
большинстве случаев дополнительной стабилизации
диагональными связями. Система многоцелевая, используется в
качестве опалубочной опоры для монолитного,
сборно-монолитного домостроения, при строительстве мостовых
сооружений, промышленных и гражданских объектов. Сочетает в
себе функции опалубки перекрытий и строительных лесов.
Также вы можете приобрести комплектующие к опалубке: винты
стяжные, фиксаторы арматуры, гайки для стяжей, трубку ПВХ,
смазку для опалубки, унивилки, треноги, двутавровые балки,
замки клиновые и т. д.
Все в наличие на складе в Уфе.