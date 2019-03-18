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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              1 000

              Растворонасосы

              Телефон
              +79603872127
              Продавец
              Промстройконтракт-Уфа
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              Описание товара
              ООО"ПромСтройКонтрак- Уфа" предлагает Вам, производительный и долговечный растворонасос от ведущего мирового производителя - уже доступен на всех складах ГК ПСК. 
              Весь наш многолетний опыт в конструировании строительной техники для использования в экстремальных условиях был реализован в нашей новой разработке Mixokret M 740. Капот выполнен из высокопрочного пластика, устойчивого к ударным воздействиям. Даже молоток, упавший с высоты 10 м, не сможет его повредить. Это позволяет гарантировать долгий срок службы вашего Putzmeister Mixokret M 740 и простоту обслуживания. Поверхность не позволяет закрепиться грязи и пыли и поэтому легко очищается.

              Новое поколение нашего многофункционального растворонасоса более удобного в обслуживании и ремонте, а также позволяет значительно сэкономить на эксплуатационных расходах. Простота доступа к компонентам оборудования дает возможность сократить сроки ремонта и уменьшить его стоимость. Мы предлагаем вам более высокий уровень удобства в управлении, более продолжительный срок службы и повышенную надежность всех компонентов. Следствием этого является максимальная эксплуатационная готовность.
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