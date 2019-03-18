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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.03.2019
              1 000

              Бетононасосы и запчасти

              Телефон
              +79603872127
              Продавец
              Промстройконтракт-Уфа
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              Описание товара
              ООО"ПромСтройКонтракт-Уфа" предлагает Вам надёжный и компактный стационарный бетононасос известного китайского производителя для подачи от 40 до 65 кубических метров бетона в час на высоту до 200 метров. Максимальное теоретическое давление подачи может достигать 130 бар. Ёмкость приёмного бункера насоса для подачи бетона составляет более 6100 кг. Приобрести данную технику по выгодной цене вы можете максимально быстро - необходимое количество всегда есть на складе в Москве! 
              Норма токсичности бетононасоса: Euro IV (высшая по безопасности).
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