Описание товара

ООО"ПромСтройКонтракт Уфа" предлагает Вам, дизельный компрессор Atlas Copco XAS 48 KD заменяет популярную модель Atlas Copco XAS 47. Этот лёгкий и мощный универсальный строительный компрессор подходит для выполнения самых разных задач. К нему могут подключаться два отбойных молотка, один бетонолом, он может использоваться как питание пескоструйного, покрасочного и пневмоподающего оборудования, а также другого пневматического инструмента.

На шасси компрессора имеется одобрение типа транспортного средства с выдачей ПТС для буксировки по дорогам общего пользования. Вес компрессора меньше 750 кг и не требует категории «Е». Доступен вариант без колес, на опорах/салазках. ГК ПСК предлагает также полное сервисное сопровождение всех моделей компрессоров и генераторов Атлас Копко.