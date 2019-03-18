Тенты для укрытия бетона

Описание товара

ООО"Промстройконтракт-Уфа" представляет широкий ассортимент тентов для укрытия бетона размерами 4х6, 3х6 из ПВХ, Тарпаулин ( с термоизоляцией и без термоизоляции). Также возможно исполнение любых размеров под заказ.