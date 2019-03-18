Описание товара

ООО"ПромСтройКонтракт-Уфа" предлагает Вам дизельную электростанцию (генератор) Atlas Copco QAS 80 FLX один из самых крупных и мощных генераторов из серии QAS FLX, он вырабатывает мощность 80 кВА благодаря мощному дизельному двигателю Cummins 6BT5.9G2. Все узлы и агрегаты находятся в прочном надежном шумоизоляционном корпусе, шум на расстоянии 7 метров при нагрузке генератора 85% составляет порядка 70 дБ, что позволяет устанавливать данную станцию вблизи потребителей электроэнергии. Потребителями электричества для данного генератора могут быть как жилые здания: школы, детские сады, медицинские учреждения, так и строительные или небольшие спортивные объекты. Благодаря автономности более 14 часов, Atlas Copco QAS 80 FLX прекрасно подойдет для обеспечения резервного питания в экстренных случаях. В базовой комплектации генератор поставляется на прочных салазках, которые позволяют устанавливать его где угодно. Большой выбор дополнительных опций увеличивает функционал и изменяет условия работы. Например, с комплектом предпускового запуска, данный генератор может работать при температурах около 25°C ниже нуля.

Приборная панель оборудована тремя амперметрами, вольтметром с селекторным переключателем фаз, тахометром/частотомером, панелью управления Qc с ЖК-дисплеем, пусковым переключателем, потенциометром подстройки частоты, 4-полюсным защитным автоматическим выключателем, на выходе генератора, распределительной клеммной колодкой для подключения силовых кабелей и кнопкой аварийного останова.