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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.03.2019
              785

              Good Girl Gone Bad 50ml (тестер) Хорошая девочка становится плохой

              Телефон
              +79182138319
              Продавец
              Парфюмдиметра
              0
              Описание товара
              Good Girl Gone Bad By 50ml Тестер. Цветочно-фруктовый многогранный аромат от торгового дома Килиан. Игривый, яркий, дерзкий аромат для"грешниц", которые постоянно бросают вызов обществу! В переводе на русский язык этот аромат"Хорошая Девочка становится плохой" Начальные ноты: жасмин, османтус, майская роза. Сердечные ноты: индийская тубероза, нарцисс. Базовые ноты: амбра, белый кедр.   Цена указана за Тестер Килиан 50мл при оптовой закупке. Минимальный заказ по ценам мелкого опта-от 5 ароматов или шт. Широкий выбор Тестеров Брендовой и Селективной парфюмерии из Европы оптом и в розницу. Налажена быстрая недорогая доставка Оптовых Заказов по России, СНГ и в другие страны транспортными компаниями, почтой и т.д. Розничные цены при запросе! Пересылка почтой и курьерской службой ЕМС по РФ и СНГ.
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