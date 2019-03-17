Good Girl Gone Bad 50ml (тестер) Хорошая девочка становится плохой

Описание товара

Good Girl Gone Bad By 50ml Тестер. Цветочно-фруктовый многогранный аромат от торгового дома Килиан. Игривый, яркий, дерзкий аромат для"грешниц", которые постоянно бросают вызов обществу! В переводе на русский язык этот аромат"Хорошая Девочка становится плохой" Начальные ноты: жасмин, османтус, майская роза. Сердечные ноты: индийская тубероза, нарцисс. Базовые ноты: амбра, белый кедр. Цена указана за Тестер Килиан 50мл при оптовой закупке. Минимальный заказ по ценам мелкого опта-от 5 ароматов или шт. Широкий выбор Тестеров Брендовой и Селективной парфюмерии из Европы оптом и в розницу. Налажена быстрая недорогая доставка Оптовых Заказов по России, СНГ и в другие страны транспортными компаниями, почтой и т.д. Розничные цены при запросе! Пересылка почтой и курьерской службой ЕМС по РФ и СНГ.