Парфюм Montale 20мл Intense Cafe

Описание товара

Монталь 20мл Интенсивный кофе-Крепкий кофе (Montale Intense Cafe 20ml)-аромат унисекс, манящий ароматом кофе с ванилью и сливочным ликером в дополнении нежным ароматом роз и мускуса.Начальная нота: Цветочные ноты