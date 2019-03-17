Описание товара

Арабские духи Khalis Perfumes Noor 10 ml (Халис Нура)«Noor» - аромат для мужчин и женщин, выпущенный брендом «Khalis».Цветочная композиция с восточными нотами, ориентальный аромат.Как сообщается в официальном пресс-релизе, самыми узнаваемыми оттенками этого творения парфюмеров стали пряности, цветочные аккорды, корица, сладкие аккорды, дерево уд и сандал.В тоже время, аромат совсем не приторно-восточный! Пряность завораживает, но не напрягает!В ходе проведения независимого опроса, зарубежным изданием «Flavors & Fragrances» были собраны отзывы потребителей об аромате «Khalis Noor». Участников интервью просили дать субъективную оценку данной парфюмерной композиции по целому ряду ключевых характеристик, среди которых были первое впечатление от аромата, величина стойкости и наличие шлейфа, а так же сезонная, временная и возрастная направленность. На основании полученных данных можно заметить, что подавляющее большинство опрошенных сходится в следующем мнении: аромат «Noor» от «Khalis» имеет очень хорошую стойкость и ярко выраженный шлейф. Дополнительно отмечается, что предмет обсуждения станет идеальным выбором в любую пору года для молодёжи, лиц среднего и элегантного возраста в дневное или вечернее время. Арабские оригинальные духи от бренда Khalis (Кхалис)-без содержания спирта в составе!Только натуральное ингредиенты!Масляные духи наносятся изысканным стеклянным аппликатором.Для нашего ассортимента все ароматы подбираем лично-для Вас выбрали самые-самые вкусные, яркие, дерзкие, свежие, фруктовые и очень звонкие! Духи унисекс (для женщин и мужчин)! Спирта нет в составе, поэтому ароматы масляных духов Khalis не выветриваются, а раскрываются в течении дня все новыми и новыми гранями.Отдельная история-это флаконы духов! Неповторимые, шикарные, выполненные из дорогих материалов и украшенные красивыми камнями, стразами, глазурью. Они расставят стильные акценты в любом интерьере, даже когда сами духи закончатся! Оценить шикарные флаконы Вы можете в видео обзоре на нашем новом канале в YouTube Подписывайтесь там сразу на нас Dimetra Brend , чтоб не пропускать новые видео обзоры. Активная ссылка в контактах на нашем сайте.