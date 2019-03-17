Описание товара

Арабские духи Khalis Perfumes Sheikh Al Shuyukh 20 ml. for Men (Халис Шейх аль Шуюх). Древесный, солидный аромат для мужчин.Основные ноты: агаровое дерево, кедр, лаванда, розмарин, шалфей, ветивер, пачули. Арабские оригинальные духи от бренда Khalis (Кхалис)-без содержания спирта в составе!Только натуральное ингредиенты!Масляные духи наносятся изысканным стеклянным аппликатором.Для нашего ассортимента все ароматы подбираем лично-для Вас выбрали самые-самые вкусные, яркие, дерзкие, свежие, фруктовые и очень звонкие! Духи унисекс (для женщин и мужчин)! Спирта нет в составе, поэтому ароматы масляных духов Khalis не выветриваются, а раскрываются в течении дня все новыми и новыми гранями.Отдельная история-это флаконы духов! Неповторимые, шикарные, выполненные из дорогих материалов и украшенные красивыми камнями, стразами, глазурью. Они расставят стильные акценты в любом интерьере, даже когда сами духи закончатся! Оценить шикарные флаконы Вы можете в видео обзоре на нашем новом канале в YouTube Подписывайтесь там сразу на нас Dimetra Brend , чтоб не пропускать новые видео обзоры. Активная ссылка в контактах на нашем сайте.