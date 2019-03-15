Ползунок корона для именного браслета

Описание товара

наименование: ползунок корона для Name-браслетаразмер отверстия: 8ммматериал: основа-сплав, стразы-стеклоцвет: серебристый, стразы-прозрачныйрекомендуемая розничная цена: от 50 руб.доставка в регионы