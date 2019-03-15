Асфальтоукладчик XCMG RP453L

Ширина укладки m 2.0
Максимальная ширина укладки m 4.5
Максимальная толщина укладки mm 150
Скорость кладки m/min 0~13
Скорость движения km/h 0~13
Номинальная производительность t/h 240
Ёмкость бункера материала t 12
Скорость подъема на уклоне 20
Степень ровности укладки mm/3m 3
Погрешность поперечного наклона % ±0.03
Модель двигателя YC4D95Z-T21
Мощность двигателя kw 70
Скорость вращения r/min 2200
Ёмкость топливного бака L 130
Вес рабочий t 10.5
Внешние габаритные размеры mm 5690X2070X3590
Скорость перемешивания материала r/min 0~73
Скорость подачи материала m/min 0~30
Подача и контроль материала:Ультразвуковой датчик, автоматическое управление
Автоматическое нивелирование Аналоговое
НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, ЛИЗИНГ
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ
НДС включен
СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ