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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
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              Асфальтоукладчик XCMG RP453L

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
              XCMG, RP453L, купить, асфальтоукладчик
              Продавец
              Магистраль
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              Описание товара

              Ширина укладки m 2.0

              Максимальная ширина укладки m 4.5

              Максимальная толщина укладки mm 150

              Скорость кладки m/min 0~13

              Скорость движения km/h 0~13

              Номинальная производительность t/h 240

              Ёмкость бункера материала t 12

              Скорость подъема на уклоне 20

              Степень ровности укладки mm/3m 3

              Погрешность поперечного наклона % ±0.03

              Модель двигателя YC4D95Z-T21

              Мощность двигателя kw 70

              Скорость вращения r/min 2200

              Ёмкость топливного бака L 130

              Вес рабочий t 10.5

              Внешние габаритные размеры mm 5690X2070X3590

              Скорость перемешивания материала r/min 0~73

              Скорость подачи материала m/min 0~30

              Подача и контроль материала:Ультразвуковой датчик, автоматическое управление

              Автоматическое нивелирование Аналоговое


              НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, ЛИЗИНГ

              ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ

              НДС включен

              СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ



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